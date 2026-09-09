Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: GSI, σχολεία και φρουρές αξιωματούχων: Οι ειδήσεις που κυριαρχούν

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Μπάχαλο με τον GSI» και γράφει ότι λάμπουν διά της απουσίας τους η συνεννόηση και η σαφής ενημέρωση για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αναφορές στη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της ΡΑΕΚ και του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλού αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μιλούν για λύση στο Κυπριακό σε σύντομο χρονικό διάστημα, την ώρα που, όπως γράφει, παραμένει ανοικτό ακόμη και το ζήτημα διάνοιξης οδοφράγματος. Σε άλλο θέμα γράφει για φιάσκο στις μαζικές συλλήψεις για τον φόνο Δημοσθένους, αναφέροντας ότι από τους εννέα αρχικά συλληφθέντες παρέμειναν κατηγορούμενοι μόνο τρεις.

«Μετεξεταστέοι οι Κύπριοι μαθητές» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη», που γράφει ότι ευρωπαϊκή έκθεση καταδεικνύει για ακόμη μία φορά αδυναμίες του κυπριακού σχολείου, με αναφορές σε ελλείψεις προσωπικού και υλικών, καθώς και σε χαμηλές επιδόσεις μαθητών. Αλλού γράφει ότι οι αλλαγές στο επίδομα τέκνου οδηγούν σε αύξηση μόλις 5 ευρώ τον μήνα για δικαιούχους, με την εφημερίδα να αναφέρει ότι τα χαμηλά εισοδηματικά όρια εξακολουθούν να αφήνουν εκτός πολλές οικογένειες. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες έχουν δύο εβδομάδες για να πείσουν τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι υπάρχει προοπτική ουσιαστικής προόδου στο Κυπριακό.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Φρουρά θα έχουν όσοι κινδυνεύουν» και γράφει ότι η απόφαση για τη φρούρηση αξιωματούχων μεταφέρεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Αστυνομία, μετά το θέμα που άνοιξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής. Αλλού γράφει ότι τσιμεντώνουν την Ακανθού, αναφερόμενος στη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και οικοδομική επέλαση που αλλοιώνουν την κατεχόμενη κοινότητα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι σχεδιάζονται κόμβοι για είσοδο στο πάρκο του Ακάμα, με νέο σχεδιασμό και περιβαλλοντική αποτύπωση.

Η «Χαραυγή» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «GSI: Με άγνωστο κόστος και χωρίς έλεγχο!» και γράφει ότι το κόστος του έργου αγγίζει τα €3 δισ., ενώ παραμένουν ανοικτά ζητήματα βιωσιμότητας και ελέγχου του καλωδίου από μη κυπριακά χέρια. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι σε νέες περιπέτειες μπαίνει το λιμάνι και η μαρίνα Λάρνακας, με καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε στήριξη ΑΚΕΛ στο αίτημα της Ένωσης Δήμων για σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” με τίτλο «Το κόστος του GSI εκτοξεύεται πάνω από τις αρχικές προβλέψεις» αναφέρεται στο κύριό της θέμα στο κόστος του έργου Great Sea Interconnector, με τον Υπουργό Οικονομικών να αμφισβητεί κατά πόσο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού. Αλλού γράφει ότι Κύπρος, Αίγυπτος και Ελλάδα δήλωσαν ότι θα διαφυλάξουν την περιφερειακή ασφάλεια, μετά την τριμερή συνάντηση στο Κάιρο. Αλλού γράφει ότι ο καπνός από τον σκυβαλότοπο στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη μπορεί να κρατήσει για εβδομάδες.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο στο κύριό της θέμα «Ο Δαμιανού θολώνει τα νερά για το GSI» γράφει ότι ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός έθεσε νέα ερωτήματα για τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Γιώργος Παπαναστασίου, στην παρουσία του Προέδρου, τον Σεπτέμβριο του 2024. Αλλού αναφέρει ότι βρίσκεται προ των πυλών νέο κύμα ακρίβειας, με δύσκολο φθινόπωρο λόγω καυσίμων, μεταφορικών και καιρικών συνθηκών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι νέα συμφωνία με τον αμερικανικό νομικό οίκο "Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP" και τις κυπριακές τράπεζες βρίσκεται στα σκαριά.