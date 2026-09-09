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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Συναγερμός στην Πάφο: Καταγγελία για λύματα στην Πέτρα του Ρωμιού

 09.09.2026 - 07:47
VIDEO - Συναγερμός στην Πάφο: Καταγγελία για λύματα στην Πέτρα του Ρωμιού

Συναγερμός σήμανε στην επαρχία Πάφου μετά τον εντοπισμό λυμάτων στην Πέτρα του Ρωμιού.

Περιβαλλοντιστής δημοσιοποίησε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσφατες φωτογραφίες από την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος περιβαλλοντιστής έχει αναδείξει και στο παρελθόν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων καταγγελίες που αφορούσαν τη συσσώρευση απορριμμάτων κατά μήκος της ακτογραμμής.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και πολυσύχναστους φυσικούς προορισμούς της Κύπρου. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας της Πέτρας του Ρωμιού, αλλά και της σημαντικής περιβαλλοντικής και τουριστικής αξίας της περιοχής.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την καταγγελία, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των λυμάτων, καθώς και κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την προστασία της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Δείτε το ρεπορτάζ του Σίγμα: 

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