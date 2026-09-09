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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περίμενε το λεωφορείο αλλά δεν εμφανίστηκε: Τι καταγγέλλει επιβάτης στην Κύπρο

 09.09.2026 - 09:04
Περίμενε το λεωφορείο αλλά δεν εμφανίστηκε: Τι καταγγέλλει επιβάτης στην Κύπρο

Την ταλαιπωρία που, όπως υποστηρίζει, βίωσε επιβάτης των υπεραστικών λεωφορείων στην Κύπρο περιγράφει σε ανάρτησή του πολίτης, θέτοντας ζήτημα ενημέρωσης του επιβατικού κοινού όταν ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιείται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα εμφανίζονται κανονικά αναρτημένα δρομολόγια, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιβάτης περιμένει στη στάση χωρίς το λεωφορείο να εμφανίζεται.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο επιβάτης μπορεί να περιμένει ακόμη και σχεδόν μία ώρα και, όταν επικοινωνήσει με την εταιρεία, να ενημερωθεί ότι «το λεωφορείο πέρασε από το σημείο», παρότι, όπως ισχυρίζεται, αυτό δεν συνέβη.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, είναι να αναγκάζεται να μετακινηθεί σε άλλο σημείο της πόλης για να προλάβει επόμενο λεωφορείο, χάνοντας χρόνο και υφιστάμενος επιπλέον ταλαιπωρία.

Μέσα από την ανάρτηση ο πολίτης ζητά καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση, σημειώνοντας πως, εάν ένα δρομολόγιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, το επιβατικό κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα.

Δείτε την ανάρτηση:

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