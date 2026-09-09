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ΔΙΕΘΝΗ

Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους στις Μπαχάμες - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

 09.09.2026 - 10:16
Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους στις Μπαχάμες - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

Οι σοροί και των τεσσάρων μελών της οικογένειας, που αγνοούνταν όταν συνετρίβη το πενταθέσιο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν επιστρέφοντας από Μπαχάμες στη Φλόριντα, βρέθηκαν από συγγενείς που συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο Μάριο Λαμάρ, 80 ετών – ο οποίος πιλοτάριζε το μοιραίο αεροσκάφος – μαζί με τη σύζυγό του, Λίλι Λαμάρ, 79 ετών, και δύο από τα εγγόνια τους, τη 28χρονη Σοφία Σόσα και τον 22χρονο Κρίστιαν Σόσα, επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροπλάνο που συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό το πρωί της Δευτέρας, εξαφανιζόμενο κοντά στο νησί Νορθ Άντρος.

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«Η αποστολή αναζήτησης και διάσωσης διεξήχθη με τη συνεργασία μελών της οικογένειας και πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για βοήθεια. Οι συγγενείς μας εντόπισαν τελικά τους αγαπημένους μας και αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα δικά τους σκάφη», δήλωσε η Σίλβια Λαριέ, ανιψιά του Μάριο και της Λίλι, σε δήλωσή της προς την εφημερίδα Miami Herald.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσους μας στήριξαν, έψαξαν μαζί μας και είχαν την οικογένειά μας στις προσευχές τους. Ζητούμε με σεβασμό να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς πενθούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια»

Ο πατέρας της Σοφίας και του Κρίστιαν Σόσα έσπευσε στις Μπαχάμες μόλις έμαθε για τη συντριβή και άρχισε να ψάχνει στη θαλάσσια οδό, μαζί με τους άλλους δύο γιους του και έναν συγγενή, αναζητώντας για ώρες μέχρι που τα τέσσερα πτώματα των συγγενών τους εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ αφού η ταχύτητά του παρουσίασε απότομες διακυμάνσεις και το ύψος πτήσης του έπεσε ξαφνικά από τα 10.000 πόδια στα 3.700 πόδια σε μόλις τρία λεπτά, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware.

Ο Μάριο Λαμάρ ήταν ένας άρτια εκπαιδευμένος πιλότος με «περισσότερα από 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση προς το ABC News.

Η Σοφία Σόσα ήταν πρόσφατη απόφοιτη του Πανεπιστημίου Wake Forest, ενώ ο αδελφός της, Κρίστιαν Σόσα, μόλις αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Loyola Marymount.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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