Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΧάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα - Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει
LIKE ONLINE

Χάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα - Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει

 09.09.2026 - 11:11
Χάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα - Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει

Στιγμές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιου Τζέρσεϊ, όταν άνδρας - έπειτα από ένα ξέσπασμα με ρατσιστικές ύβρεις - καθηλώθηκε στο κάθισμά του με πλαστικά δεματικά και μονωτική ταινία, αφού είχε καταναλώσει τεράστια ποσότητα αλκοόλ.

Ο 67χρονος Arthur Lundeen άρχισε ξαφνικά να φωνάζει στον άνδρα που καθόταν δίπλα του όταν η πτήση είχε φτάσει κοντά στον προορισμό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο 67χρονος άρχισε να μιλά δυνατά για τον Ιησού και την κόλαση, γεγονός που οδήγησε έναν αεροσυνοδό να πλησιάσει για να δει τι συνέβαινε.

Ο Lundeen, ο οποίος καθόταν στην πρώτη θέση, φέρεται στη συνέχεια να απηύθυνε ρατσιστική ύβρη σε μαύρο αεροσυνοδό και να έκανε ομοφοβικά σχόλια.

Μια γυναίκα επιβάτης φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να βοηθήσει, όμως ο άνδρας την έσπρωξε, με αποτέλεσμα τρεις ακόμη άνδρες επιβάτες να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

Στη συνέχεια, ο Lundeen φέρεται να δάγκωσε έναν άνδρα και να επιχείρησε να δαγκώσει ακόμη έναν.

«Ήταν σαν να γύρισε ξαφνικά ένας διακόπτης. Από την ησυχία περάσαμε μέσα σε δευτερόλεπτα στις φωνές και στο χάος», δήλωσε στο CBS News ο Juan Mejia, συνταξιούχος αστυνομικός που επέβαινε στην πτήση.

«Γύρισα να κοιτάξω και ο άτυχος κύριος που καθόταν δίπλα του, στη θέση του διαδρόμου, δεχόταν επίθεση. Ο άνδρας είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του», πρόσθεσε.

 

Ο Juan Mejia και ο Richard Olenick, οι οποίοι κάθονταν δύο σειρές μπροστά από τον Lundeen, σηκώθηκαν αμέσως για να βοηθήσουν.

Ένας αεροσυνοδός τούς έδωσε μονωτική ταινία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες ακινητοποίησαν τον 67χρονο, τυλίγοντας την γκρι ταινία γύρω από τους καρπούς, το κεφάλι και το σώμα του, ώστε να παραμείνει δεμένος στο κάθισμά του.

Ο Lundeen φέρεται να προσπάθησε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, με τους άνδρες επιβάτες να τον συγκρατούν.

Η πτήση 618 εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, όπου προσγειώθηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Ο 67χρονος τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ, σύμφωνα με το TMZ, δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες από το FBI.

Ο Lundeen φέρεται επίσης να χτύπησε τον συνεπιβάτη του και να κατέστρεψε τον υπολογιστή του.

Ο Lundeen αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Νιούαρκ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τη λιμουζίνα των €595.000 στις φρουρές αξιωματούχων: Τι αλλάζει στην ασφάλεια της πολιτικής ηγεσίας
Νέα εξέλιξη με τον πατέρα του 2χρονου που σκοτώθηκε στην Πάφο - Τι ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα
Τι θα γίνει τελικά με τις ταυτότητες; Πολίτης παρέλαβε τη δική του χωρίς τα ονόματα των γονέων του – Δείτε φωτογραφία
Απίστευτη καθυστέρηση στην Πάφο: 40 νέα λεωφορεία παραμένουν… άφαντα - Τι αποκαλύπτει η Ελεγκτική
Νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα – «Αδύνατο να ανταπεξέλθουν οι καταναλωτές» (VIDEO)
«Μεν φοάσαι, αγάπη μου»: Το συγκινητικό αντίο της Άντζελας Μαυροπούλου στον πατέρα της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

 09.09.2026 - 11:06
Επόμενο άρθρο

Κυβέρνηση: Ανακοίνωσε δύο νέα στεγαστικά σχέδια - Δείτε αναλυτικά

 09.09.2026 - 11:06
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

Αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση μπορούμε να γράψουμε Ιστορία στο Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

  •  09.09.2026 - 11:06
Προεδρικές 2028: Μετρά δυνάμεις το ΑΚΕΛ- Μαυρογιάννης, Στεφάνου και η αναζήτηση του «υποψηφίου νίκης»

Προεδρικές 2028: Μετρά δυνάμεις το ΑΚΕΛ- Μαυρογιάννης, Στεφάνου και η αναζήτηση του «υποψηφίου νίκης»

  •  09.09.2026 - 09:34
Τα είπαν Παπαδόπουλος – Κάρογιαν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνένωσης ΔΗΠΑ – ΔΗΚΟ;

Τα είπαν Παπαδόπουλος – Κάρογιαν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνένωσης ΔΗΠΑ – ΔΗΚΟ;

  •  09.09.2026 - 10:15
Κυβέρνηση: Ανακοίνωσε δύο νέα στεγαστικά σχέδια - Δείτε αναλυτικά

Κυβέρνηση: Ανακοίνωσε δύο νέα στεγαστικά σχέδια - Δείτε αναλυτικά

  •  09.09.2026 - 11:06
Απίστευτη καθυστέρηση στην Πάφο: 40 νέα λεωφορεία παραμένουν… άφαντα - Τι αποκαλύπτει η Ελεγκτική

Απίστευτη καθυστέρηση στην Πάφο: 40 νέα λεωφορεία παραμένουν… άφαντα - Τι αποκαλύπτει η Ελεγκτική

  •  09.09.2026 - 09:11
Δεν ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δολοφονία Καλογερόπουλου – Ο λόγος

Δεν ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δολοφονία Καλογερόπουλου – Ο λόγος

  •  09.09.2026 - 11:24
Τι θα γίνει τελικά με τις ταυτότητες; Πολίτης παρέλαβε τη δική του χωρίς τα ονόματα των γονέων του – Δείτε φωτογραφία

Τι θα γίνει τελικά με τις ταυτότητες; Πολίτης παρέλαβε τη δική του χωρίς τα ονόματα των γονέων του – Δείτε φωτογραφία

  •  09.09.2026 - 09:57
Συγκλονίζει το μεγαλείο ψυχής της Πόπης Χριστοφόρου – Τι αποκάλυψε φίλος των διδύμων

Συγκλονίζει το μεγαλείο ψυχής της Πόπης Χριστοφόρου – Τι αποκάλυψε φίλος των διδύμων

  •  09.09.2026 - 10:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα