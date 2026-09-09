Χάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα - Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει

Ο 67χρονος Arthur Lundeen άρχισε ξαφνικά να φωνάζει στον άνδρα που καθόταν δίπλα του όταν η πτήση είχε φτάσει κοντά στον προορισμό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο 67χρονος άρχισε να μιλά δυνατά για τον Ιησού και την κόλαση, γεγονός που οδήγησε έναν αεροσυνοδό να πλησιάσει για να δει τι συνέβαινε.

Ο Lundeen, ο οποίος καθόταν στην πρώτη θέση, φέρεται στη συνέχεια να απηύθυνε ρατσιστική ύβρη σε μαύρο αεροσυνοδό και να έκανε ομοφοβικά σχόλια.

Μια γυναίκα επιβάτης φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να βοηθήσει, όμως ο άνδρας την έσπρωξε, με αποτέλεσμα τρεις ακόμη άνδρες επιβάτες να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

Στη συνέχεια, ο Lundeen φέρεται να δάγκωσε έναν άνδρα και να επιχείρησε να δαγκώσει ακόμη έναν.

«Ήταν σαν να γύρισε ξαφνικά ένας διακόπτης. Από την ησυχία περάσαμε μέσα σε δευτερόλεπτα στις φωνές και στο χάος», δήλωσε στο CBS News ο Juan Mejia, συνταξιούχος αστυνομικός που επέβαινε στην πτήση.

«Γύρισα να κοιτάξω και ο άτυχος κύριος που καθόταν δίπλα του, στη θέση του διαδρόμου, δεχόταν επίθεση. Ο άνδρας είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του», πρόσθεσε.

Ο Juan Mejia και ο Richard Olenick, οι οποίοι κάθονταν δύο σειρές μπροστά από τον Lundeen, σηκώθηκαν αμέσως για να βοηθήσουν.

Ένας αεροσυνοδός τούς έδωσε μονωτική ταινία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες ακινητοποίησαν τον 67χρονο, τυλίγοντας την γκρι ταινία γύρω από τους καρπούς, το κεφάλι και το σώμα του, ώστε να παραμείνει δεμένος στο κάθισμά του.

Ο Lundeen φέρεται να προσπάθησε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, με τους άνδρες επιβάτες να τον συγκρατούν.

Η πτήση 618 εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, όπου προσγειώθηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Ο 67χρονος τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ, σύμφωνα με το TMZ, δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες από το FBI.

Ο Lundeen φέρεται επίσης να χτύπησε τον συνεπιβάτη του και να κατέστρεψε τον υπολογιστή του.

Ο Lundeen αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Νιούαρκ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr