Συναγερμός στην Πάφο: Φωτιά κοντά σε κατοικίες - Στη μάχη και πτητικά μέσα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Πάφου, ενώ δύο πτητικά μέσα πυρόσβεσης πραγματοποίησαν διαδοχικές ρίψεις νερού.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν το Τμήμα Δασών, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και εκμισθωμένο προωθητή γαιών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με φορητή μονάδα πυρόσβεσης, καθώς και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, με προωθητή γαιών.