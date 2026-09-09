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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Πάφο: Φωτιά κοντά σε κατοικίες - Στη μάχη και πτητικά μέσα

 09.09.2026 - 13:23
Συναγερμός στην Πάφο: Φωτιά κοντά σε κατοικίες - Στη μάχη και πτητικά μέσα

Πυρκαγιά σε έκταση ενός εκταρίου, με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, στην περιοχή «Αργοκάλαμος», παρά την κοινότητα Γουδί, στην επαρχία Πάφου, η οποία είχε εκδηλωθεί σήμερα στις 08:15 το πρωί, τέθηκε υπό έλεγχο στις 10:05. Η πυρκαγιά ανακόπηκε και δεν απείλησε μεμονωμένες κατοικίες στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Πάφου, ενώ δύο πτητικά μέσα πυρόσβεσης πραγματοποίησαν διαδοχικές ρίψεις νερού.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν το Τμήμα Δασών, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και εκμισθωμένο προωθητή γαιών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με φορητή μονάδα πυρόσβεσης, καθώς και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, με προωθητή γαιών.

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