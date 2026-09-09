Αυτοί οι δύο καταζητούνται για διαρρήξεις και κλοπές στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες τους

ΠτΔ: «Δεν επηρεάζομαι ούτε από αναρτήσεις ούτε από δηλώσεις» - Πότε αναμένεται η νέα συνάντηση με Έρχιουρμαν
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.
Πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.
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