Αυτοί οι δύο καταζητούνται για διαρρήξεις και κλοπές στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες τους

Πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.