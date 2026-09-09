Αννίτα για GSI: «Τέλος στην αμφιταλάντευση και τη διγλωσσία» - Πυρά κατά της Κυβέρνησης

Σε διάσκεψη Τύπου που παρέθεσε στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία με αντικείμενο τον GSI, η κ. Δημητρίου κάλεσε την κυβέρνηση «οριστικά και τελεσίδικα να στηρίξει το έργο που βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή μας ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι «η Κύπρος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένη στην αμφιταλάντευση και την ατολμία που δεν οδηγεί πουθενά, είτε θα αναλάβει τον ρόλο που της επιβάλλει η γεωγραφία, η ιστορία και η ευρωπαϊκή της συμμετοχή».

Αναφορικά με την στάση της Ελλάδας έναντι του σχεδιασμό για τον GSI, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε πως «είναι ευτύχημα ότι η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της συγκυρίας και να κινείται προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων αποφάσεων και ενεργειών για την προώθηση του έργου, η δε ανάληψη της υλοποίησης του έργου από μια μεγάλη γαλλική εταιρεία είναι εξαιρετικής σημασίας».

Για μας, είπε, «ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι η Τουρκία», σημειώνοντας ότι «είναι εδώ που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι συντονισμένες ενέργειες Αθηνών και Λευκωσίας, αξιοποιώντας το θετικό ενδιαφέρον της ΕΕ, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ, κάτι όμως που έχει ως προϋπόθεση, να είναι καθαρή και ενιαία η γραμμή στο εσωτερικό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η κ. Δημητρίου, ανακοίνωσε ότι προτίθεται το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου επαφές τόσο στην Αθήνα, όσο και στις Βρυξέλλες, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις του ΔΗΣΥ με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και την ελληνική κυβέρνηση.

Ανέφερε ότι «το μήνυμα που θα μεταφέρουμε στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων είναι πως το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί έργο ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή, και θα πρέπει να στηριχθεί με αποφασιστικότητα από όλους».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συνέχισε λέγοντας ότι θα επιδιώξει την επαφή και συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό, ώστε, όπως είπε, «από κοινού και αξιοποιώντας όλα τα κανάλια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, να στηρίξουμε την υλοποίηση του έργου και να εκθέσουμε την Τουρκία που κατά τα άλλα επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι «η επιπρόσθετη προοπτική της διασύνδεσης του ευρωπαϊκού δικτύου με το δίκτυο του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, μέσω Ελλάδας και Κύπρου, είναι αυτή που μπορεί να μετατρέψει ένα ενεργειακά ευάλωτο και απομονωμένο κράτος, όπως είναι η Κύπρος σήμερα, σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, με προφανείς γεωπολιτικές διαστάσεις».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως «δεν έχουμε ένσταση στην πραγματοποίηση πρόσθετων μελετών μιας και η τεκμηρίωση και η διαφάνεια είναι απαραίτητη» υπέδειξε, ωστόσο, ότι «δεν πρέπει οι μελέτες να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να παραμείνει το έργο στο ράφι, ειδικά όταν ξέρουμε, σε αντίθεση με ορισμένες εντυπώσεις που καλλιεργούνται, ότι η ΕΕ ήδη χρηματοδότησε και επέβλεψε την εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών κόστους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Πρόσθεσε ότι «εξάλλου, ήταν στη βάση αυτών των μελετών που εγκρίθηκε και άρχισε η εκταμίευση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους €658 εκ. και στη βάση των ιδίων μελετών είναι που προέκυψε η εξίσου σημαντική συμφωνία καταμερισμού κόστους με την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία, οι Έλληνες καταναλωτές θα καλύψουν το 37% του υπολειπόμενου κόστους, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα έσοδα από τη χρήση του καλωδίου.

Με αυτό τον τρόπο, συνέχισε η κ. Δημητρίου, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου, το οποίο θα είναι αυστηρά ρυθμιζόμενο και με προκαθορισμένη απόδοση.

Σε ότι αφορά την επιβάρυνση για τους Κύπριους καταναλωτές, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «θα καταβληθεί σταδιακά, σε ορίζοντα 30 ετών και ότι θα αντιστοιχεί σε κλάσμα του ετήσιου κόστους της ΑΗΚ, για μια επένδυση που θα προσφέρει ασφάλεια, επάρκεια και μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος».

Πρόσθεσε ότι «οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις θα σημαίνουν παράλληλα συνταύτιση συμφερόντων και συνεπώς περισσότερη ενδυνάμωση των περιφερειακών μας συμμαχιών ενώ, επίσης, διατηρείται ανοικτή η προοπτική συμμετοχής στον μεγάλο σχεδιασμό του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC).

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι «για αυτή τη συνολική δυναμική των επόμενων δεκαετιών που προσφέρει ο GSI, η παράταξη είναι πανέτοιμη να προσφέρει στήριξη και να ενώσει δυνάμεις» εκτιμώντας ότι «η ενεργειακή πολιτική κάθε κράτους αποτελεί κορυφαίο πυλώνα τόσο της αναπτυξιακής του προοπτικής, όσο και της εθνικής του ασφάλειας».

Ανατρέχοντας στο 2023, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «ήταν με ικανοποίηση που ακούσαμε την παρούσα κυβέρνηση να υιοθετεί αυτό τον συνολικό σχεδιασμό, με επίσημες τοποθετήσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αλλού» για να προσθέσει ότι «έτσι ακριβώς πρέπει να λειτουργούν τα σοβαρά κράτη, με τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέχεια στην προώθηση στρατηγικής σημασίας έργων και υποδομών».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «τρεισήμισι χρόνια μετά, η ικανοποίησή μας έχει μετατραπεί σε προβληματισμό και απογοήτευση διότι αντί αποφασιστικά να συνεχιστεί η προώθηση του σχεδιασμού, η κυβέρνηση παρουσιάζεται διστακτική να λάβει αποφάσεις και αντί μεθοδικά να υλοποιηθούν έργα που είχαν ήδη εκκινήσει, μπήκαν στον πάγο».

Όπως είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ «το αποτέλεσμα είναι πως οι Κύπριοι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβό ρεύμα και, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού κάθε φορά που η κατανάλωση αυξάνεται, όπως ακριβώς συνέβη πριν μερικές βδομάδες διότι η παραγόμενη από ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια αποβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος ότι το δίκτυό μας παραμένει απομονωμένο και χωρίς υποδομές αποθήκευσης».

Καταλήγοντας εξέφρασε την ανησυχία του ΔΗΣΥ, καθώς, «παρά τα όσα έχουμε επισημάνει, η προοπτική της γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας μας, παραμένει αναξιοποίητη».

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, σε δική του σύντομη τοποθέτηση είπε ότι «η ΕΕ αποφάσισε, Ελλάδα και Γαλλία προχωρούν, επομένως, η Κύπρος, δεν μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις από την εξέδρα».

Παρών στην δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του "Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης", Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη του GSI, δηλαδή, την ενεργειακή και εθνική ασφάλεια, την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας, την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη μείωση του κόστους για τον καταναλωτή.

Δήλωση έγινε και από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος είπε ότι δεν βλέπουμε στην πράξη προσήλωση από την παρούσα διακυβέρνηση στο συμφωνημένο πλαίσιο για τα ενεργειακά, αλλά, αντιθέτως, βλέπουμε παλλινωδίες που εκθέτουν την Κυπριακή Δημοκρατία στους εταίρους του GSI, από τη στιγμή μάλιστα που η Κύπρος είναι και βασικός αποδέκτης του οφέλους.

Ο Επίτροπος Ενέργειας του ΔΗΣΥ, Παύλος Λιασίδης, στη δική του τοποθέτηση, είπε ότι για ένα έργο τέτοιας μεγάλης σημασίας για την Κύπρο, το μέλλον και την ενεργειακή της ασφάλεια το να συμμετέχει επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι για μας εκ των ον ουκ άνευ.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, αναφέρθηκε στον τουρκικό παράγοντα και είπε ότι "αν μπούμε στη λογική πως όποτε φωνάξει η Τουρκία, για οποιοδήποτε θέμα στην περιοχή, εμείς παραδινόμαστε, της πααρχωρούμε εμείς οι ίδιοι τον ρόλο του τοποτηρητή ολόκληρης της περιοχής.