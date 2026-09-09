Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή- Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατό του

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού για πλασμαφαίρεση και η ανακοπή σημειώθηκε μόλις τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας. Από το ιατρείο έγινε άμεσα κλήση στο ΕΚΑΒ, με διασώστη να φτάνει στο σημείο στις 16:26 και να ξεκινά ΚΑΡΠΑ.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Λίγα λεπτά αργότερα ο 54χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν στα Επείγοντα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τελικά τον θάνατό του.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος μέσω ειδικού μηχανήματος. Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται, το πλάσμα μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί, ενώ τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό.

Χρησιμοποιείται θεραπευτικά σε συγκεκριμένες παθήσεις, μεταξύ άλλων σε ορισμένα αυτοάνοσα, νευρολογικά και αιματολογικά νοσήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον ακριβώς λόγο είχε προγραμματιστεί η συγκεκριμένη θεραπεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε υπάρχει επίσημη ενημέρωση που να συνδέει αιτιωδώς την πλασμαφαίρεση με την ανακοπή.

Έφυγε στα 54 του χρόνια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και βρισκόταν στη δισκογραφία από το 1992, έχοντας διαγράψει πορεία άνω των τριών δεκαετιών και αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.