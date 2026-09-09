Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη- Ήταν μόλις 54 ετών

Η κληση στο ΕΚΑΒ εγινε απο ιδιωτικο παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα όσα είπαν από το ιατρείο ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή. Επί τόπου έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή που ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Σε ελάχιστα λεπτά παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Ελπίς, το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα Επείγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992, σε ηλικία μόλις 20 ετών.