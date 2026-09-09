Προσοχή στους δρόμους την Πέμπτη: Ολιγόλεπτες αποκοπές λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου - Δείτε πότε και πού

Συγκεκριμένα, από η ώρα 09:00 της Πέμπτης μέχρι και η ώρα 16:00 της ίδιας μέρας, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται το κοινό όπως ακολουθεί τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.