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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή στους δρόμους την Πέμπτη: Ολιγόλεπτες αποκοπές λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου - Δείτε πότε και πού

 09.09.2026 - 17:10
Προσοχή στους δρόμους την Πέμπτη: Ολιγόλεπτες αποκοπές λόγω της επίσκεψης του Ισραηλινού Προέδρου - Δείτε πότε και πού

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 10/09/2026 λόγω της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ κ. Isaac Herzog, στην Κύπρο, θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, από η ώρα 09:00 της Πέμπτης μέχρι και η ώρα 16:00 της ίδιας μέρας, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται το κοινό όπως ακολουθεί τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.

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