«Αγκάθι» το επίδομα ανεργίας για εκπαιδευτικούς - Γιατί έμειναν χωρίς εισόδημα το καλοκαίρι

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι τα υποστηρικτικά προγράμματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα και ότι οι συνθήκες εργοδότησης πρέπει να παρέχουν ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.

«Δυστυχώς, οι συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά την εργοδότησή τους δεν είναι τέτοιες που να νιώθουν ασφαλείς όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί», είπε, προσθέτοντας ότι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς εισόδημα εδώ και τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να υποστηρίξουν τις οικογένειές τους.

Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών θα βρουν «τη χρυσή τομή», ώστε οι εκπαιδευτικοί να λάβουν τις μισθοδοσίες που δικαιούνται, να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα υποστηρικτικά προγράμματα.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης ανέφερε ότι το πρόβλημα με το επίδομα ανεργίας ταλαιπωρεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν για χρόνια στα υποστηρικτικά προγράμματα και προσφέρουν έργο στο Υπουργείο Παιδείας.

Όπως είπε, η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να επιλύσει το ζήτημα και έδωσε χρονοδιάγραμμα τριών εβδομάδων για εξεύρεση λύσης, ώστε οι εργαζόμενοι να ικανοποιηθούν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι, παρά τις ρυθμίσεις που έγιναν πριν από το καλοκαίρι για κατοχύρωση σημαντικής μερίδας των εργαζομένων ως αορίστου χρόνου, τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας αποφάσισαν, χωρίς να ενημερώσουν τις συντεχνίες, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας κατά τους μήνες που δεν εργάζονται.

Υποστήριξε ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι και οικογένειες παραμένουν χωρίς εισόδημα για τέσσερις έως πέντε μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως είπε, από τη συζήτηση δεν προκύπτει «ούτε σχέδιο ούτε καθαρή πολιτική βούληση» για επίλυση του θέματος.

Ο κ. Χριστοφίδης έθεσε επίσης το ζήτημα της μη αναγνώρισης της υπηρεσίας εργαζομένων που μετακινούνται από ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα σε άλλο, παρότι, όπως είπε, εργοδότης παραμένει το Υπουργείο Παιδείας. Ανέφερε ότι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια υπηρεσίας, αλλά να μην αναγνωρίζονται ως αορίστου χρόνου επειδή δεν έχουν συμπληρώσει 30 μήνες στο ίδιο πρόγραμμα.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στη συνεδρία και ζητήθηκε η επίλυσή τους, ενώ η Επιτροπή θα επανέλθει σε μερικές εβδομάδες για να εξετάσει την εξέλιξη του θέματος.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν μπορούν, βάσει της νομοθεσίας, να παραχωρήσουν επίδομα ανεργίας στους εργαζομένους αυτούς, καθώς η εργοδότησή τους παραμένει ενεργή και συνεχής και δεν τερματίζεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Αναφέρθηκε επίσης στη μη προσμέτρηση της υπηρεσίας όταν οι εργαζόμενοι αλλάζουν πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «εντελώς απαράδεκτη και νομικά μη αποδεκτή», καθώς, όπως είπε, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας ορίζει τα καθήκοντά τους.

Ο κ. Ιωάννου ζήτησε να συγκληθεί σύσκεψη του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Οικονομικών και τους άμεσα εμπλεκομένους, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα στη βάση μοντέλου που εφαρμόστηκε για άλλα καθεστώτα εργοδότησης από το κράτος. «Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους αιωρούμενους και χωρίς κανένα εισόδημα αυτούς τους μήνες», είπε.

Κατά τη συνεδρία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι τα υποστηρικτικά προγράμματα είναι 13 και χαρακτήρισε το ζήτημα περίπλοκο, καθώς αφορά μια ιδιάζουσα περίπτωση εργαζομένων. Εξήγησε ότι, πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι λάμβαναν επίδομα ανεργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή οι συμβάσεις τους τερματίζονταν. Με τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, η εργοδότησή τους δεν τερματίζεται πλέον το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει το ζήτημα που εξετάζεται.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας ανέφερε ότι, βάσει της νομοθεσίας, για να παραχωρηθεί επίδομα ανεργίας πρέπει να έχει τερματιστεί η εργοδότηση. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πλέον εξακολουθούν να εργοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και, ως εκ τούτου, δεν θεωρούνται άνεργοι, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση από τις πρόνοιες του νόμου.