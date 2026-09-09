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ΔΙΕΘΝΗ

Κηδεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες δίνουν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες

 09.09.2026 - 16:32
Κηδεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες δίνουν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας πραγματοποιείται σήμερα στο Όσλο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών και κυβερνήσεων αναμένεται να συναντήσουν τον νέο βασιλιά, Χάακον Η΄, και τη νορβηγική βασιλική οικογένεια για να αποτίσουν φόρο τιμής όπως αναφέρει το BBC.

Ο Χάραλντ, ο οποίος θεωρούνταν δημοφιλής, εκσυγχρονιστική προσωπικότητα, βρισκόταν στον νορβηγικό θρόνο για 35 χρόνια.

Από το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο για να πουν το δικό τους «αντίο» στον εκλιπόντα βασιλιά. Η πομπή ακολούθησε μια διαδρομή μήκους 1,5 χιλιομέτρου από το βασιλικό παλάτι μέχρι τον καθεδρικό ναό του Όσλο. Όσοι δεν κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά κοντά, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη την κηδεία σε εννέα γιγαντοοθόνες που ήταν διασκορπισμένες σε όλο το κέντρο της πόλης.

 

Μετά την κηδεία, το φέρετρο θα μεταφερθεί στο φρούριο Άκερσχους για μια ιδιωτική τελετή στο μαυσωλείο. Το παραθαλάσσιο κτίσμα είναι το σημείο όπου ο βασιλιάς θα ταφεί στο Βασιλικό Μαυσωλείο κάτω από την εκκλησία του κάστρου, με το ίδιο το φρούριο να δεσπόζει πάνω από την πόλη για περισσότερα από 700 χρόνια.

Την επόμενη μέρα από τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, ο γιος του, Χάακον Η΄, απέτισε θερμό φόρο τιμής στον άνθρωπο που κάθισε στο θρόνο της Νορβηγίας για 35 χρόνια.

Ο νέος βασιλιάς τον ευχαρίστησε που «ήταν τόσο καλός μπαμπάς» για αυτόν και την αδερφή του, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, σε μια κατά συγκινητική τοποθέτηση.

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Περιέγραψε τον Χάραλντ Ε΄ ως έναν «ζεστό και αστείο παππού» για τα έξι εγγόνια του και έναν «στοργικό και φροντιστικό σύζυγο» για τη χήρα του, βασίλισσα Σόνια. Ο Χάραλντ Ε΄ και η σύζυγός του θα γιόρταζαν την 58η επέτειο του γάμου τους την επόμενη μέρα του θανάτου του.

Ο Χάραλντ Ε΄ «πάντα παρέμενε πιστός» στις «αξίες και τις δεσμεύσεις του», τόνισε ο νέος βασιλιάς.

«Μας υπενθύμιζε συνεχώς στην οικογένεια ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Να βρει το δικό του στυλ. Να είναι ο εαυτός του», είπε ο Χάακον.

Ποιοι θα αποτίσουν φόρο τιμής

Φόρο τιμής αποτίουν ο Παύλος Ντε Γκρες ο οποίος ακολουθεί την πομπή. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κηδεύεται ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες δίνουν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες
Επίσης, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ παρευρέθηκε στην κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ, όπως και η Πριγκίπισσα Άννα, η οποία βρίσκεται εκεί με την ιδιότητα της νονάς του νέου μονάρχη της Νορβηγίας. Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος εκπροσωπεί τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ακολουθεί το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότι ο μονάρχης συνήθως δεν πηγαίνει στην κηδεία άλλου αρχηγού κράτους.

Στην κηδεία, στο πλευρό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, βρίσκονται η χήρα Βασίλισσα Σόνια, μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας —συμπεριλαμβανομένου του νέου Βασιλιά Χάακον Η΄— καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι.

Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας παρέστησαν επίσης όπως και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος με τη Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας.

Σύμφωνα με τον Βασιλικό Οίκο της Ολλανδίας ο Βασιλιάς Βίλεμ-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα ταξίδεψαν επίσης στο Όσλο για την κηδεία, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Αμαλία, Πριγκίπισσα της Οράγγης, και την πρώην βασίλισσα, Πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Επίσης, στην κηδεία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, την Εσθονία, την Αλβανία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο βασιλικό μαυσωλείο της Νορβηγίας, στο Φρούριο Ακερσχούς.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: 

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