3 τρόποι που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν περιττές συγκρούσεις και «δράματα»

Η ψυχοθεραπεύτρια Erin Leonard, Ph.D., συγγραφέας τριών βιβλίων για τις σχέσεις και τη γονεϊκότητα, επισημαίνει σε άρθρο της στο Psychology Today τις 3 συμπεριφορές που φαίνεται να βοηθούν τους συναισθηματικά ευφυείς ανθρώπους να περιορίζουν τις περιττές εντάσεις στην καθημερινότητά τους: αποφεύγουν τις μικρές μάχες εξουσίας, μπορούν να αναβάλουν την άμεση ικανοποίηση μιας επιθυμίας και καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη. Πίσω από αυτές τις φαινομενικά απλές επιλογές κρύβονται η αυτοπειθαρχία, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να βλέπει κανείς πέρα από τη στιγμή της έντασης.

Δεν χρειάζεται να κερδίζουμε κάθε διαφωνία

Μια από τις μεγαλύτερες παγίδες στις ανθρώπινες σχέσεις είναι η ανάγκη να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο ακόμη και για ασήμαντα ζητήματα. Μια διαφωνία για μια έξοδο ή μια επαγγελματική λεπτομέρεια ή ακόμη και για το τι θα παραγγείλει μια παρέα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μάχη εγωισμών. «Κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων, το άτομο με το οποίο έχετε να κάνετε μπορεί να σας “χτυπήσει κάτω από τη ζώνη” για να σας ταρακουνήσει, ώστε να αποκτήσει το πάνω χέρι» εξηγεί.

Σύμφωνα με την Leonard, ο συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι μια τέτοια αντιπαράθεση δεν οδηγεί πουθενά και να επιλέξει να μην την τροφοδοτήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται την προσβολή ή ότι δεν θέτει ποτέ όρια. Σημαίνει ότι είναι σε θέση να ξεχωρίσει πότε αξίζει να απαντήσει και πότε η καλύτερη επιλογή είναι να μην επενδύσει άλλο χρόνο και ενέργεια.

Το να μη δίνουμε βάρος σε κάθε πρόκληση μπορεί τελικά να μας αφήνει περισσότερο χώρο για όσα έχουν πραγματική σημασία.

Η δύναμη του αργότερα

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα αναβολής της άμεσης ικανοποίησης. Στην πράξη, πρόκειται για την επιλογή να μην ακολουθούμε κάθε επιθυμία τη στιγμή που εμφανίζεται, εφόσον γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια σημαντικότερη προτεραιότητα. «Οι άνθρωποι που πρέπει πάντα να γίνεται το δικό τους και είναι πρόθυμοι να συζητούν επί ώρες για ένα ασήμαντο θέμα ή να επιβάλλονται στους άλλους για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, συχνά χάνουν την ουσία» λέει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, που αναζητούν ένα βαθύτερο νόημα και δεν σπαταλούν τον χρόνο τους σε επιφανειακές αντιπαραθέσεις, συνήθως βιώνουν λιγότερες εντάσεις.

Αντίστοιχα, είναι σημαντικό να μπορούμε να βάλουμε φρένο στις παρορμήσεις μας. Η ψυχοθεραπεύτρια χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας μητέρας που θέλει να αγοράσει ένα ακριβό ζευγάρι παπούτσια, αλλά γνωρίζει ότι τα χρήματα μπορεί να χρειαστούν για μια πιθανή ανάγκη της οικογένειας. Επιλέγει τελικά να μην κάνει την αγορά. «Για εκείνη, η δυνατότητα να φροντίσει τα παιδιά της σε περίπτωση ανάγκης είναι σημαντικότερη από την αγάπη της για τα παπούτσια ή από την επιθυμία να εντυπωσιάσει τις φίλες της» τονίζει.

Η αυτοσυγκράτηση συνδέεται με την ενσυναίσθηση: πριν από μια απόφαση, ο άνθρωπος εξετάζει πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει και τους γύρω του. Αυτή η στάση μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά και για τις σχέσεις, καθώς μειώνει συμπεριφορές που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες εντάσεις ή απογοήτευση.



Η ευγνωμοσύνη αλλάζει την οπτική

Το τρίτο στοιχείο που αναδεικνύει η ψυχοθεραπεύτρια είναι η ευγνωμοσύνη. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι δεν αγνοούν τις δυσκολίες ούτε προσποιούνται ότι όλα είναι καλά. Μπορούν να θρηνήσουν μια απώλεια, να απογοητευτούν ή να βιώσουν μια δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια, όμως, τείνουν να στρέφουν ξανά την προσοχή τους και σε όσα εξακολουθούν να έχουν στη ζωή τους.

Έτσι, δε θεωρούν εύκολα τους ανθρώπους γύρω τους δεδομένους. Αναγνωρίζουν μια βοήθεια, μια καλή πράξη ή μια μικρή καθημερινή χειρονομία και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους. «Αντανακλούν και κατανοούν ακόμη και τις μικρές ευλογίες που τους φέρνουν ηρεμία και ικανοποίηση» σημειώνει. Αυτή η στάση μπορεί να συμβάλει σε πιο ήρεμες σχέσεις, επειδή περιορίζει την αίσθηση ότι «οι άλλοι μάς χρωστούν» και ενισχύει την αμοιβαιότητα.

Λιγότερες διαφωνίες δεν σημαίνει μια ζωή χωρίς συγκρούσεις

Οι διαφωνίες είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Για να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς να εξαντληθούμε, αρκεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των συναισθηματικά ευφυών ανθρώπων: «Επιλέγουν να μην εμπλέκονται σε μικροπρεπείς μάχες εξουσίας, συγκρατούν τις προσωπικές τους επιθυμίες όταν αυτές μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους που αγαπούν και θυμίζουν στον εαυτό τους όσα έχουν, αντί να επικεντρώνονται διαρκώς σε όσα τους λείπουν. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να διατηρούν τις σχέσεις τους πιο ήρεμες και ισορροπημένες» καταλήγει η ειδικός.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr