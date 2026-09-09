Ιστορικός Αύγουστος: Μας χάρισε βροχές «χρυσάφι» - Έσπασε ρεκόρ 124 ετών

Ιδιαίτερα καθοριστικό για τον εξαιρετικό χαρακτήρα του φετινού Αυγούστου ήταν το επεισόδιο των τελευταίων ημερών του μήνα, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το τριήμερο 28–30 Αυγούστου, η χωρική μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές εκτιμήθηκε στα 22,5 mm, με το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας αυτής να έχει σημειωθεί στις 29 Αυγούστου.

Σημειώνεται επίσης πως η βροχόπτωση είχε ευρεία γεωγραφική κατανομή, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος του νησιού, ενώ σε επιμέρους περιοχές οι συνολικές ποσότητες του τριημέρου έφθασαν τα 50–75 mm.

Το επεισόδιο αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της εξαιρετικά υψηλής συνολικής βροχόπτωσης του Αυγούστου 2026, εξηγεί το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Επισημαίνεται πως η ένταση και η έκταση των φαινομένων συνδέθηκαν με έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό συνδυασμό ατμοσφαιρικών συνθηκών. Η παρουσία ασθενούς βαρομετρικού χαμηλού νότια της Κύπρου, σε συνδυασμό με διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, διαμόρφωσε συνθήκες σύγκλισης των αερίων μαζών στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας προσθέτει πως η σύγκλιση αυτή ευνόησε την αναγκαστική ανύψωση θερμών και υγρών αερίων μαζών, ενώ η διαταραχή καθ’ ύψος ενίσχυσε περαιτέρω τις ανοδικές κινήσεις και την ατμοσφαιρική αστάθεια. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και διατήρηση οργανωμένων καταιγιδοφόρων νεφών.

Παράλληλα, η κυκλοφορία γύρω από το ασθενές χαμηλό συνέβαλε στη μεταβολή της διεύθυνσης και της έντασης του ανέμου με το ύψος, αυξάνοντας την κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου (wind shear).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνδυασμός αστάθειας, διαθέσιμης υγρασίας, σύγκλισης στα χαμηλά στρώματα και αυξημένης διάτμησης επέτρεψε σε ορισμένες καταιγίδες να αποκτήσουν μεγαλύτερη οργάνωση και διάρκεια.

Αυτό εξηγεί όχι μόνο τα αυξημένα ύψη βροχής αλλά και την εκδήλωση κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων φαινομένων, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμου και την εμφάνιση υδροστρόβιλων σε παράκτιες περιοχές, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει πως η ιστορική σύγκριση αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σπανιότητα της φετινής τιμής.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 20,6 mm το 1971. Συνεπώς, τα 30,0 mm του 2026 υπερβαίνουν το προηγούμενο μέγιστο κατά 9,4 mm, ή περίπου 46%.

Παράλληλα, το Τμήμα Μετεωρολογίας προσθέτει πως ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η συχνότητα των εντελώς ξηρών Αυγούστων.

Σημειώνει πως στην περίοδο 1902–2025, 30 από τους 124 Αυγούστους είχαν μηδενική μέση βροχόπτωση, δηλαδή περίπου το 24% της χρονοσειράς – σχεδόν ένας στους τέσσερις. Μόνο επτά Αύγουστοι πριν από το 2026 ξεπέρασαν τα 10 mm. Η μεγάλη απόσταση του 2026 από αυτή τη συνήθη εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στη χρονοσειρά που παρουσιάζεται πιο κάτω.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μικρότερη συχνότητα μηδενικών τιμών στις πιο πρόσφατες δεκαετίες αποτελεί ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της σειράς, χωρίς όμως από μόνη της να αρκεί για εξαγωγή συμπεράσματος περί κλιματικής τάσης χωρίς ειδική στατιστική ανάλυση.

Η χωρική κατανομή της συνολικής βροχόπτωσης κατά το τριήμερο 28–30 Αυγούστου, η οποία αντανακλά κατά κύριο λόγο τα φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, δείχνει ότι η βροχόπτωση δεν είχε μεμονωμένο ή αμιγώς τοπικό χαρακτήρα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως η μέση βροχόπτωση για την περιοχή υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στα 22,5 mm για το τριήμερο, με το μεγαλύτερο μέρος της να σημειώνεται στις 29 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι τα 30,0 mm αφορούν τη συνολική μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Αυγούστου 2026 και όχι μία μόνο ημέρα. Από αυτά, τα 22,5 mm καταγράφηκαν συνολικά κατά το τριήμερο 28–30 Αυγούστου, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Επιπρόσθετα, από τα διαθέσιμα στοιχεία του Τμήματος προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας αυτής σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου, ενώ οι ποσότητες της 28ης και της 30ης Αυγούστου ήταν συγκριτικά αμελητέες.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας σημειώνει ότι ο Αύγουστος 2026 αποτελεί ιστορική εξαίρεση για την Κύπρο. Σε έναν μήνα κατά τον οποίο σχεδόν ένας στους τέσσερις Αυγούστους της περιόδου 1902–2025 ήταν εντελώς ξηρός, η φετινή μέση βροχόπτωση έφθασε τα 30,0 mm, υπερβαίνοντας κατά περίπου 46% το προηγούμενο ρεκόρ.

Το επεισόδιο της 29ης Αυγούστου ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για το νέο μέγιστο και υπογραμμίζει τη δυνατότητα εμφάνισης σπάνιων αλλά ιδιαίτερα εκτεταμένων θερινών επεισοδίων βροχόπτωσης στην περιοχή της Κύπρου, καταλήγει η ανακοίνωση.