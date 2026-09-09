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ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρίσιμα λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη πριν υποστεί τη μοιραία ανακοπή στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι

 09.09.2026 - 19:05
Τα κρίσιμα λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη πριν υποστεί τη μοιραία ανακοπή στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.

Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην Καρνεάδου 11, στη συγκεκριμένη κλινική, για θεραπεία αντιγήρανσης. Ωστόσο εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Η κλήση έγινε στις 16:21.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28 κατέφθασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.

Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του. 


Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Στην ανακοίνωσή του  το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».


Ποια είναι η Stem Clinic

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της «επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής».

Επικεφαλής είναι ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιατρός με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αιματολογίας, ο οποίος - σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τον ιστότοπο της κλινικής - «έχει αφιερώσει την επαγγελματική του διαδρομή στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Σοκ προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

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