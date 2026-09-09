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ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

 09.09.2026 - 18:54
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), δημοσίευσε το νοσοκομείο «Ελπίς».

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

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Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

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Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

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Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Σοκ προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

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