«Εργαζόμαστε για το 2028»: Στέφανος Στεφάνου για «πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα» και προοδευτική αλλαγή

«Η επέτειος των εκατό χρόνων δράσης του ΚΚΚ – ΑΚΕΛ, του μακροβιότερου πολιτικού οργανισμού της χώρας μας, αποτελεί την πιο ηχηρή υπόμνηση ότι όχι μόνο συνεχίζουμε να είμαστε μάχιμοι αλλά και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό προοδευτικό ρεύμα ώστε να πνεύσει ο αέρας της αλλαγής», σημείωσε ο κ. Στεφάνου.

«Είμαστε υπερήφανοι για την εκατοντάχρονη ιστορία του Κόμματός μας. Και είμαστε διπλά υπερήφανοι γιατί το αποτύπωμα των διεκδικήσεων και των αγώνων του είναι έντονο σε όλες τις μεγάλες κατακτήσεις που διαμόρφωσαν προς το καλύτερο την πορεία του τόπου μας», επεσήμανε. «Το ΑΚΕΛ δεν χρειάζεται να πείσει για τον εαυτό του. Μιλά γι’ αυτόν η ιστορία του», πρόσθεσε.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι στα εκατό χρόνια ύπαρξής του το ΑΚΕΛ δεν έκανε λάθη ή ότι δεν είχε ελλείψεις, ανεπάρκειες και αστοχίες. Κάθε άλλο. Είμαστε όμως το μοναδικό κόμμα που, με διαφάνεια και δημόσια, κάναμε την αυτοκριτική μας για όσα εκτιμήσαμε ως λάθη», επεσήμανε ο Στέφανος Στεφάνου.

«Μπορούμε, όμως, με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι το ΑΚΕΛ στα εκατό χρόνια της ζωής του πάντοτε έδρασε με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που έχει, ως ένα μεγάλο και υπεύθυνο κόμμα απέναντι στον τόπο και τον λαό μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε, ακόμη, ότι «το ΑΚΕΛ βρίσκεται πάντοτε στην καρδιά των εξελίξεων, γιατί σε κάθε ιστορική περίοδο θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής του την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των διακυβευμάτων που τίθενται ενώπιον της χώρας μας, καθώς και την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας».

Σημείωσε, επίσης, ότι «το ΑΚΕΛ δεν περιορίζεται στην αντίσταση για όλα όσα υποβαθμίζουν την κοινωνία και υποβιβάζουν τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο. Το ΑΚΕΛ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι κόμμα της πρότασης και της δράσης για υλοποίησή της. Είναι κόμμα που αναζητεί συγκλίσεις και προβαίνει σε συμβιβασμούς για το ευρύτερο καλό, αλλά που δεν διστάζει -όταν χρειαστεί- να υπερασπίζεται και μόνο του αρχές και πολιτικές», συμπλήρωσε.

«Το ΑΚΕΛ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εποχής, αλλά δεν ισοπεδώνει τον χαρακτήρα, την ταυτότητα και τις αρχές του. Εμπλουτίζει την ιδεολογία του μέσα από την αντικειμενική πραγματικότητα και τις εξελίξεις χωρίς να την εγκαταλείπει», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.

«Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στη δράση του ΑΚΕΛ που το βοήθησαν να μαζικοποιηθεί και να αποκτήσει ισχυρό ρόλο στη χώρα μας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί και σήμερα παραμένει μεγάλο, διατηρεί τη ζωντάνια και την προοπτική του», επεσήμανε. «Αυτό απέδειξε το αποτέλεσμα που πετύχαμε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που του επιτρέπουν με τη συνολική του παρουσία να κάνει την Ιστορία μέλλον», πρόσθεσε.

«Είναι με βαθιά θλίψη που διαπιστώνουμε ότι, απέναντι στις εξελίξεις και τις προκλήσεις, η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν διαθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπισή τους», είπε ο Στέφανος Στεφάνου. «Σε σοβαρά ζητήματα έχει αποτύχει να δώσει λύσεις, ενώ, ενόψει και των Προεδρικών Εκλογών του 2028, έχει αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την πρακτική να ενδιαφέρεται πρώτιστα για την επικοινωνιακή διαχείριση των ζητημάτων, αντί για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους», επεσήμανε.

«Ο τόπος μας έχει ανάγκη από αλλαγή πορείας. Και για να αλλάξει αυτή η πορεία, πρέπει να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα και οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της χώρας μας», υπογράμμισε.

Τόνισε, επίσης, ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη λύση του Κυπριακού, πάντοτε συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα και έχοντας συγκεκριμένο πλάνο για το πώς μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε από το 2017». «Η συνέχιση της τουρκικής κατοχής δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, υπό το φως της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εμμονική προσκόλληση της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ και το Ισραήλ μάς εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους και καθιστά τη χώρα μας στόχο», υπέδειξε.

«Η γενικότερη κατάσταση επιβάλλει, επίσης, την προστασία της γης μας από τη μαζική πώλησή της σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο πρέπει να τερματιστεί. Πρέπει να τεθούν όρια, να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια», σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

«Η χώρα μας είναι, επίσης, εκτεθειμένη σε μεγάλους κινδύνους στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των αποβλήτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες δύο κυβερνήσεις «όχι μόνο δεν επένδυσαν έγκαιρα στις αναγκαίες υποδομές και πολιτικές, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα και νερό και να πνιγούμε στα σκουπίδια, αλλά με αποφάσεις τους βρεθήκαμε στη δίνη σκανδάλων τα οποία ερευνά η ΕΕ».

Ο Στέφανος Στεφάνου είπε, ακόμη, ότι η θεσμική διαπλοκή και διαφθορά «απογειώθηκε επί ημερών Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και συνεχίζει να καλπάζει επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης», σημειώνοντας ότι «το κράτος δικαίου έχει υποβαθμιστεί, καθώς θεσμοί που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι, ποδηγετούνται και εργαλειοποιούνται για τη συγκάλυψη της διαφθοράς και για τη μη προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη».

«Όλα αυτά δημιουργούν έκδηλη απογοήτευση σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε οργή», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «το ΑΚΕΛ παλεύει μαχητικά, μέσα κι έξω από τη Βουλή, για την αξιοπρέπεια του λαού και των εργαζομένων: για τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, για αξιοπρεπείς συντάξεις, για τη φορολόγηση του πλούτου και των υπερκερδών, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για ένα πραγματικό κοινωνικό κράτος στον τόπο μας».

«Το ΑΚΕΛ καλείται, για ακόμη μια φορά στην ιστορία του, να αναλάβει ένα κρίσιμο καθήκον: το καθήκον της προοδευτικής αλλαγής. Καλείται να ηγηθεί των αγώνων για την αντιμετώπιση των μεγάλων και σύνθετων προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιον της χώρας και της κοινωνίας. Και θα το κάνει με πυξίδα την πατριωτική και φιλολαϊκή πολιτική του, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία που διαθέτει», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα για να επιτύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος εργαζόμαστε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, θα υπηρετεί το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης και θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ