Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η Ασφάλεια πήγε στην κλινική στο Κολωνάκι - Αφαντος ο γιατρός

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας οι τελευταίες ώρες της ζωής του
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τοσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.
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Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που βρέθηκαν στην κλινική για τη λήψη καταθέσεων και αυτοψία στον χώρο όπου βρισκόταν τα κρίσιμα λεπτά ο τραγουδιστής, δεν εντόπισαν τον γιατρό.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες και τα αίτιά τους.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα