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ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η Ασφάλεια πήγε στην κλινική στο Κολωνάκι - Αφαντος ο γιατρός

 09.09.2026 - 20:38
Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η Ασφάλεια πήγε στην κλινική στο Κολωνάκι - Αφαντος ο γιατρός

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

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Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τοσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

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Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας  που βρέθηκαν στην κλινική για τη λήψη καταθέσεων και αυτοψία στον χώρο όπου βρισκόταν τα κρίσιμα λεπτά ο τραγουδιστής, δεν εντόπισαν τον γιατρό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία  προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες και τα αίτιά τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή- Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατό του

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή- Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατό του

Σοκ προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

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