Συνάντηση ΟΥΝΦΙΚΥΠ με γεωργούς στη Δένεια για θέματα ασφάλειας στη νεκρή ζώνη

Σύμφωνα με ανάρτηση της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο στην πλατφόρμα Χ, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, επικεφαλής διεπιστημονικής ομάδας της UNFICYP, συναντήθηκε με τον κ. Αλεξάνδρου και γεωργούς της περιοχής.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αφορούν την πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις και τη διεξαγωγή των γεωργικών εργασιών στη νεκρή ζώνη, καθώς και πρακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης των γεωργών στις εκτάσεις τους και τη στήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων, αναφέρεται.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ανοικτή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανησυχίες των γεωργών.

Ο κ. Ντιάν επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για διατήρηση της σταθερότητας και δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στις κοινότητες να ασκούν με ασφάλεια τις καθημερινές τους δραστηριότητες, αναφέρεται.

«Τόνισε τη σημασία του διαλόγου για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος», προστίθεται στην ανάρτηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ καλωσόρισε επίσης τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και των τοπικών φορέων, σημειώνεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ