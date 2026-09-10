Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχώρησαν αμίλητοι, τι υποστήριξαν

Ο ιδιοκτήτης στην κατάθεσή του στην Ασφάλεια, αποποιήθηκε κάθε σχέση με το περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του, η οποία είναι γυναικολόγος, διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

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Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και το πρωί αφού συλλεχθούν όλα τα στοιχεία θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ζήτησε να έχει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και για το πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, πρέπει να την εκτελεί αιματολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιωτικό ιατρείο.

Ο συνήγορός τους κ. Νίκος Αγαπηνός δήλωσε ότι το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας των πελατών του. « Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα» είπε προσθέτοντας ότι κατά τους πελάτες του δεν υπάρχει διασύνδεση, άρα ούτε ποινική ευθύνη. Ερωτηθείς εάν υπάρχει αστική ευθύνη, απάντησε πως αυτό προϋποθέτει ιατρική αμέλεια κάτι που απέρριψε. Όπως είπε τα μηχανήματα είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει τίποτε παράνομο. Κατά τον ίδιο το ανδρόγυνο είναι συστεγαζόμενοι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και πως η γυναίκα που κάνει τις θεραπείες είναι παθολόγος.







Νωρίτερα, προσερχόμενος στην Ασφάλεια, ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του δήλωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης: «Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.



Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα