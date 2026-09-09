Θρησκευτικές εικόνες, στολή Σαμουράι, σπαθί... ποδήλατο: Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου Stem Cell, όπου ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή

Το ίδιο ακριβώς είχε υποστηρίξει νωρίτερα και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για «υποτιθέμενη κλινική» και τόνισε ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου στο οποίο «δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη» όπως η πλασμαφαίρεση στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής.

Στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων διάφορες θρησκευτικές εικόνες (της Παναγίας και αγίων), μία πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, κάποια κόκκινα γάντια και μερικές ζωγραφιές. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης. «Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη», υπογράμμισε.

Δείτε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου:







Δείτε φωτογραφίες έξω από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι:





Τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, τόνισε «ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο». Ο κ. Πατούλης σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γεωργιάδη:





«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».





Ποια είναι η κλινική Stem Cell

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της «επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής».

Επικεφαλής είναι ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιατρός με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αιματολογίας, ο οποίος - σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τον ιστότοπο της κλινικής - «έχει αφιερώσει την επαγγελματική του διαδρομή στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές».





Η ΕΛΑΣ ανέλαβε την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή

Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από πλευράς ΕΛ.ΑΣ έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης του ιατρείου, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής, και η γυναικολόγος-σύζυγός του.



Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-





Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σήμερα το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στην κλινική Stem Cell στην Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι. Είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής.



Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.



Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακό επεισόδιο.



Η κλήση έγινε στις 16:21.



Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28 κατέφθασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).



Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45.



Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.



«Τον κατέβασαν με την καρέκλα να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Ήταν λευκός, κατάλευκος. Είδα μόνο ένα τατουάζ στο χέρι, ένα βέλος. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν εκείνος. Στο στόμα του είχε μία συσκευή οξυγόνου. Δεν ανέπνεε. Από πάνω φορούσε ένα μπεζ πουκάμισο», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το Κολωνάκι.





Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Στην ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό. Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:



«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.



Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.



Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα