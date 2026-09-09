iPhone Duo: Το νέο «αναδιπλούμενο» κινητό τηλέφωνο - Κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου -Δείτε βίντεο
09.09.2026 - 21:50
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Apple Event, η αυτού εξοχότης, iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της Apple, ένα smartphone το οποίο υποβλήθηκε στις πιο εξαντλητικές δοκιμές, που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο και ενέργεια έως ότου τελειοποιηθεί, από καταβολής iPhone.
Προφανώς, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να είναι η πρώτη εταιρεία που προσθέτει στη γκάμα της ένα αναδιπλούμενο smartphone, η Apple ακολούθησε την εναλλακτική οδό, αποφασίζοντας να λανσάρει το καλύτερο αναδιπλούμενο smartphone της αγοράς -ή, τουλάχιστον, αυτό διατείνεται η ίδια η Apple.
Σε ό,τι αφορά στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.5" ιντσών (κλειστό). Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7.8" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ. Η Apple δεν πιστεύει ότι το iPhone Duo θα «κανιβαλίσει» τα iPad mini των 8,3 ιντσών, δεδομένου ότι το αναδιπλούμενο iPhone είναι ένα εντελώς διαφορετικό γκάτζετ -πολλές φορές πιο ακριβό από το αδελφό τάμπλετ της Apple, αν μη τι άλλο.
O Τζον Τέρνους, ξεκίνησε την παρουσίαση του iPhone Duo με μια σύντομη -αν και έντονα περιφρονητική- αναφορά στον ανταγωνισμό. Χαρακτήρισε την προσέγγιση των υπολοίπων σαν «συγκόλληση δύο κινητών, δίπλα-δίπλα. Ενώ εμείς στην Apple ξεκινήσαμε από ό,τι θα άρεσε πραγματικά σε εμάς».
Δείτε φωτογραφίες του Apple Watch
Το καινούριο Apple Watch
Η μεγάλη καινοτομία (ή, υπό μία διαφορετική σκοπιά, η μη-καινοτομία) έγκειται στην αυξημένη καταγραφή χρήσιμων ή και ζωτικών δεδομένων από την καθημερινή δραστηριότητα του χρήστη, με τη συνδρομή προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Apple Watch θα έχει αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης και καταγραφής των μεταβολών σε διάφορες παραμέτρους, να παρέχει περιλήψεις και «ελέγχους επιδόσεων», συμπεριλαμβανομένων ακόμη και συνομιλιών που έχει όποιος φορά στον καρπό του το έξυπνο ρολόι της Apple. Χωρίς, ωστόσο, να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των συσσωρευμένων δεδομένων.
Το νέο AppleWatch 12 έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον καρδιακό παλμό του χρήστη με πολλαπλάσια συχνότητα από ό,τι επιτύγχανε το προηγούμενο μοντέλο. Το ρολόι καταγράφει τα ζωτικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του ύπνου και της εγρήγορσης, παρέχοντας πλήρη εικόνα στον χρήστη, ανά πάσα στιγμή, για την γενική κατάσταση της υγείας του. Το AppleWatch 12, επίσης, προσφέρει και μια βασική συμβουλευτική, με συστάσεις για το τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στη φυσική κατάσταση του χρήστη.
Επιπλέον, υποκαθιστώντας έναν προπονητή, το AppleWatch συνδυάζεται με το iPhone και την ειδική εφαρμογή υγείας της Apple, καθοδηγώντας τον αθλούμενο στην ορθή και ακριβή αξιολόγηση της κατάστασής του, έτσι ώστε να διαμορφώσει αναλόγως το πρόγραμμα της άσκησής του.
iPhone 18 Pro με μια κάμερα 48 MegaPixel
Πέρα από τις επιμέρους βελτιώσεις -πολλές αλλά και τρόπον τινά αναμενόμενες- η κορυφαία έκδοση του νέου iPhone, το μοντέλο iPhone 18 Pro θα είναι στο εξής εφοδιασμένο με μια κάμερα 48 MegaPixel, αλλά εντελώς διαφορετικής σύλληψης. Χάρη στο μεταβαλλόμενο διάφραγμα (variable aperture) η κάμερα του νέου iPhone λειτουργεί σχεδόν σαν μία αναλογική φωτογραφική μηχανή, τροποποιώντας την εστιακή απόσταση ανάμεσα σε πραγματικούς, διαφορετικούς φακούς. Η δυνατότητα αυτή βελτιώνει άρδην την ποιότητα της εικόνας, ενώ η κάμερα προσομοιώνει την αντίδραση του ανθρώπινου οφθαλμού στο εισερχόμενο φως, την εστίαση του βλέμματος κ.ο.κ.
Τα αποτελέσματα που επιδεικνύει η Apple για τη φωτογράφηση με iPhone 18 Pro είναι πραγματικά καθηλωτικά: Οι εικόνες έχουν εκπληκτικό βάθος και ευκρίνεια. Τόσο στη λειτουργία της στατικής εικόνας, όσο και στις λήψεις βίντεο, είναι σαφές ότι οι δυνατότητες του νέου iPhone απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες -και δη απαιτητικούς.
Ασφαλώς, η Apple δεν είναι πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς την ίδια κατεύθυνση έχουν ήδη εξερευνήσει εταιρείες του ασιατικού ανταγωνισμού. Ωστόσο, τα iPhone φημίζονταν ανέκαθεν για την ανώτερη ποιότητα και τη φωτογραφική πιστότητά τους, κάτι που προβλέπεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την κάμερα νέας τεχνολογίας.
Τα χαρακτηριστικού του νέου iPhone Duο, πόσο θα κοστίζει το iPhone 18
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Apple Event, η αυτού εξοχότης, iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της Apple, ένα smartphone το οποίο υποβλήθηκε στις πιο εξαντλητικές δοκιμές, που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο και ενέργεια έως ότου τελειοποιηθεί, από καταβολής iPhone.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου:
-Το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.4" ιντσών (κλειστό).Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ.
-Η τιμή του iPhone Duo ξεκινάει από 1.999$ στις ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμο από 16 Οκτωβρίου 2026.
-Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες, μία ανά πλευρά της αναδιπλούμενης συσκευής.
-Στα 1.199$ το iPhone 18, στα 1.299$ το iPhone Pro Max, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά αργότερα
Δείτε την παρουσίαση της Apple:
Από 1999$ η τιμή του iPhone Duo
Το iPhone Duo κοστίζει 1.999$ στις ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμο από 16 Οκτωβρίου 2026. Και, λόγω της υψηλής τιμής πώλησης της συσκευής, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι η Apple δεν είχε την πρόθεση να προσθέσει απλώς στη γκάμα των προϊόντων της άλλο ένα smartphone.
Απεναντίας, ο στόχος της εταιρείας ήταν η προσέλκυση ενός διαφορετικού κοινού, το οποίο -είτε λόγω ανώτερης οικονομικής επιφάνειας, είτε λόγω μειωμένης αντίστασης στα καινοφανή trends- θα καταστήσει το iPhone Duo αντικείμενο πόθου και, οπωσδήποτε, περιπόθητο σύμβολο ανώτατου κοινωνικού status.
Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες
Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες, μία ανά πλευρά της αναδιπλούμενης συσκευής.
Οι επιδόσεις του Duo, ακόμη και με σκληρή χρήση για video games, είναι εντυπωσιακή. Και, εξίσου, η ταχύτητα επαναφόρτισης.
Δείτε φωτογραφίες:
iPhone Duo, το νέο «αναδιπλούμενο» κινητό τηλέφωνο
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Apple Event, η αυτού εξοχότης, iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της Apple, ένα smartphone το οποίο υποβλήθηκε στις πιο εξαντλητικές δοκιμές, που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο και ενέργεια έως ότου τελειοποιηθεί, από καταβολής iPhone.
Προφανώς, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να είναι η πρώτη εταιρεία που προσθέτει στη γκάμα της ένα αναδιπλούμενο smartphone, η Apple ακολούθησε την εναλλακτική οδό, αποφασίζοντας να λανσάρει το καλύτερο αναδιπλούμενο smartphone της αγοράς -ή, τουλάχιστον, αυτό διατείνεται η ίδια η Apple.
Σε ό,τι αφορά στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.5" ιντσών (κλειστό). Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7.8" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ. Η Apple δεν πιστεύει ότι το iPhone Duo θα «κανιβαλίσει» τα iPad mini των 8,3 ιντσών, δεδομένου ότι το αναδιπλούμενο iPhone είναι ένα εντελώς διαφορετικό γκάτζετ -πολλές φορές πιο ακριβό από το αδελφό τάμπλετ της Apple, αν μη τι άλλο.
O Τζον Τέρνους, ξεκίνησε την παρουσίαση του iPhone Duo με μια σύντομη -αν και έντονα περιφρονητική- αναφορά στον ανταγωνισμό. Χαρακτήρισε την προσέγγιση των υπολοίπων σαν «συγκόλληση δύο κινητών, δίπλα-δίπλα. Ενώ εμείς στην Apple ξεκινήσαμε από ό,τι θα άρεσε πραγματικά σε εμάς».\
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