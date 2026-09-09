iPhone Duo: Το νέο «αναδιπλούμενο» κινητό τηλέφωνο - Κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου -Δείτε βίντεο

Το καινούριο Apple Watch

Η μεγάλη καινοτομία (ή, υπό μία διαφορετική σκοπιά, η μη-καινοτομία) έγκειται στην αυξημένη καταγραφή χρήσιμων ή και ζωτικών δεδομένων από την καθημερινή δραστηριότητα του χρήστη, με τη συνδρομή προηγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Apple Watch θα έχει αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης και καταγραφής των μεταβολών σε διάφορες παραμέτρους, να παρέχει περιλήψεις και «ελέγχους επιδόσεων», συμπεριλαμβανομένων ακόμη και συνομιλιών που έχει όποιος φορά στον καρπό του το έξυπνο ρολόι της Apple. Χωρίς, ωστόσο, να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των συσσωρευμένων δεδομένων.

Το νέο AppleWatch 12 έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον καρδιακό παλμό του χρήστη με πολλαπλάσια συχνότητα από ό,τι επιτύγχανε το προηγούμενο μοντέλο. Το ρολόι καταγράφει τα ζωτικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του ύπνου και της εγρήγορσης, παρέχοντας πλήρη εικόνα στον χρήστη, ανά πάσα στιγμή, για την γενική κατάσταση της υγείας του. Το AppleWatch 12, επίσης, προσφέρει και μια βασική συμβουλευτική, με συστάσεις για το τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στη φυσική κατάσταση του χρήστη.



Επιπλέον, υποκαθιστώντας έναν προπονητή, το AppleWatch συνδυάζεται με το iPhone και την ειδική εφαρμογή υγείας της Apple, καθοδηγώντας τον αθλούμενο στην ορθή και ακριβή αξιολόγηση της κατάστασής του, έτσι ώστε να διαμορφώσει αναλόγως το πρόγραμμα της άσκησής του.

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