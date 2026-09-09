Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή, ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης της Stem Cell όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε στο Α.Τ. Κυψέλης και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ αυτή την ώρα καταθέτει η σύζυγός του, επίσης γιατρός.

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιατρός ισχυρίζεται ότι η γυναίκα του, η οποία είναι γυναικολόγος, διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

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Σημειώνεται πως το γεγονός ότι το ιατρείο είναι στο δικό του όνομα, δημιουργεί άμεση αστική και ποινική ευθύνη για τον ίδιο, ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζει. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις θα ενημερωθεί ο Εισαγγελέας για να δώσει οδηγίες.



Ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του δήλωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης: «Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Η Ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός- ιδιοκτήτης της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.



Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο Ελπίς. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.