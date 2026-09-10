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ΕΛΛΑΔΑ

H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες...»

 10.09.2026 - 12:00
H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες...»

Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική Stem Cell το απόγευμα της Τετάρτης όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή περιέγραψε η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος. Όπως ανέφερε, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν και να μιλήσει.

Η κυρία Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.

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Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα - την Τετάρτη - ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς, όπως είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η Ιωάννα Γάκα είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

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Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του Γιώργου Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.

Η γιατρός υποστήριξε ότι σε εκείνο το σημείο η διαδικασία σταμάτησε αμέσως και, σύμφωνα με την ίδια, κάλεσε τον σύζυγό της, με τον οποίο ξεκίνησαν να του παρέχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στην κατάθεσή της, τέλος, η γιατρός ισχυρίζεται αφενός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και ότι αφετέρου όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα δεσμευόμενη ότι θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται, πάντως, ότι κατά πληροφορίες ο σύζυγός της που ήταν και ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Παρά, δε, τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι η κλινική διέθετε πιστοποιημένα μηχανήματα, τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, όσο και η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, δήλωσαν αφενός ότι η επίμαχη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου που δεν προβλέπει θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και αφετέρου ότι στον έλεγχο για την άδεια που έγινε το 2025, δεν βρέθηκαν τέτοια μηχανήματα.

Πηγή: prototheme.gr

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