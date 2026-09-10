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ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τι βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» Αρχών και ΙΣΑ - Σε εξέλιξη η έρευνα στο ιατρείο

 10.09.2026 - 11:20
Μαζωνάκης: Τι βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» Αρχών και ΙΣΑ - Σε εξέλιξη η έρευνα στο ιατρείο

Η άδεια του ιατρείου, η νομιμότητα της διενέργειας πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο, οι ειδικότητες του ζεύγους των ιατρών και οι συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών για την υπόθεση θανάτου του λαϊκού τραγουδιστή.

Ήδη από νωρίς το πρωί κλιμάκιο που αποτελείται από αστυνομικούς, εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις Αρχές να εκτιμούν πως η σημερινή μέρα είναι κομβική για τις έρευνες.
Ένα δεύτερο κλιμάκιο κατέφθασε λίγο πριν τις 11:00 από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Παράλληλα, «φως» στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν τόσο η ιατροδικαστική εξέταση, όσο και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν.

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«Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας»

Ο δικηγόρος του λαϊκού τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης τονίζει πως ο πελάτης του «δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είχε καρδιολογικά προβλήματα.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, ο κ. Λυκούδης προειδοποίησε πως θα επικοινωνήσει με την οικογένειά του Γιώργου Μαζωνάκη για να συζητήσουν «τα επόμενα βήματα».

«Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης (...) Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν» ανέφερε.

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Στόχος επίσης είναι να διασταυρωθούν όσα ισχυρίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (9/9) στις Αρχές, η γιατρός που κατέθεσε στο ιατρείο της οποίας άφησε την τελευταία του πνοή ο γνωστός τραγουδιστής.

«Είχε έντονα σημάδια υπερδιέργεσης»

Ειδικότερα, η γιατρός κατέθεσε την Τετάρτη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο της με έντονα σημάδια υπερδιέγερσης για να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη - καθαρισμού αίματος. Πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία είχε υποβληθεί ξανά στο παρελθόν όπως είπε η ίδια.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο από τη στιγμή που ήταν σε υπερδιέγερση δεν τον παρέπεμψε σε κάποιο νοσοκομείο για τη διαδικασία αυτή, αλλά δέχθηκε να γίνει η επέμβαση στο ιατρείο της.


Όπως έλεγαν στο CNN Greece υψηλόβαθμοι αστυνομικοί δεν έχει σημασία αν τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα ή όχι, σημασία έχει τι άδεια είχε το ιατρείο και αν τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη μπορούσαν να την κάνουν και κυρίως εάν υπήρχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί που έπρεπε να την κάνουν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο χώρος στον οποίο υπεβλήθη στην πλασμαφαίρεση ο λαϊκός τραγουδιστής «είχε άδεια παθολογικού ιατρείου».


Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποίησης για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πηγή: cnn.gr

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