Τρία παιδιά από την Κύπρο διακρίθηκαν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Toyota Dream Car

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επιτυχία, η Toyota Κύπρου τίμησε τους τρεις νεαρούς δημιουργούς σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο της Toyota στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα τρία παιδιά παρέλαβαν τις ειδικά σχεδιασμένες χειροποίητες τιμητικές πλακέτες (award certificate shields) που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους νικητές από το Production Engineering Development Center της Toyota στην Ιαπωνία, ως ένα ξεχωριστό αναμνηστικό της διεθνούς τους διάκρισης. Παράλληλα, θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 δολαρίων ο καθένας, το οποίο προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η φετινή επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς τρεις από τις συνολικά 21 θέσεις των Best Finalists παγκοσμίως κατακτήθηκαν από παιδιά που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό.

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής Toyota Dream Car αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία της Toyota που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αποτυπώσουν μέσα από τη ζωγραφική το δικό τους όραμα για το «αυτοκίνητο των ονείρων τους» και, ευρύτερα, για τη μετακίνηση και το μέλλον.

Στη 19η διοργάνωση του θεσμού πραγματοποιήθηκαν εθνικοί διαγωνισμοί σε 87 χώρες και περιοχές. Από τις συμμετοχές που προκρίθηκαν στην παγκόσμια φάση, αναδείχθηκαν ένας Grand Prize Winner και επτά Best Finalists σε καθεμία από τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες: έως 7 ετών, 8 έως 11 ετών και 12 έως 15 ετών. Παράλληλα, απονεμήθηκαν τα ειδικά βραβεία «Let's Change the Future of Cars» Award και «Waku-Doki» Award.

Η Toyota Κύπρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στη Γεωργία Ευδοκία Μιχαήλ, τη Μαρία Πετούση και τον Σάββα Σοφοκλέους για την εξαιρετική τους επίδοση, καθώς και στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς τους για τη στήριξη και την ενθάρρυνσή τους.

Μέσα από τη συμμετοχή της στον Toyota Dream Car Art Contest, η Toyota Κύπρου συνεχίζει να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράζουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, δίνοντάς τους χώρο να ονειρεύονται και να μοιράζονται τις δικές τους ιδέες για το μέλλον.