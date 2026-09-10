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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η Σοφούλα Αναστασίου: Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 10.09.2026 - 08:47
Έφυγε από τη ζωή η Σοφούλα Αναστασίου: Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Σοφούλας Αναστασίου, από τον Τράχωνα και τέως κατοίκου Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 77 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Έγκωμη.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 14:30, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

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