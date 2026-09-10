Έφυγε από τη ζωή η Σοφούλα Αναστασίου: Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας
Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Έγκωμη.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 14:30, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης.
Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».
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