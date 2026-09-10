Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ψάχνουν μέσα στο ιατρείο - «Κάποια πράγματα δεν μπορούν να αποδειχθούν»

Όπως ανέφερε, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, στη συγκεκριμένη μονάδα στο Κολωνάκι, προκειμένου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς, με τους ανθρώπους της μονάδας να καλούν ασθενοφόρο και να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Οι προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια από τους γιατρούς στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς, ωστόσο, να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Όπως εξήγησε, ορισμένες ενέργειες ενδέχεται να είναι δύσκολο να εξακριβωθούν εκ των υστέρων εφόσον δεν υπάρχει σχετική καταγραφή. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε στο κατά πόσο είχε προηγηθεί μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, οι έρευνες συνεχίζονται στον χώρο του ιατρείου, με ειδική ομάδα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να εξετάζει τα δεδομένα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και κατά πόσο τηρήθηκαν όσα προβλέπονται για την ιατρική πράξη που φέρεται να επρόκειτο να πραγματοποιηθεί.

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