Συγκλονίζει η τελευταία ανάρτηση του Μαζωνάκη: «Γιώργο βγαίνεις...»

«Γιώργο βγαίνεις…» έγραφε η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία που είχε προγραμματίσει για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Τότε που μαζί με το κοινό του που τον ακολουθούσε πιστά τόσα χρόνια θα τραγουδούσε τις μεγάλες του επιτυχίες από το Gucci φόρεμα μέχρι το Ανήκω σε μένα.

Γιατί ο «Μαζω» όπως τον αποκαλούσαν οι θαυμαστές του δεν ήταν ένας μονοδιάστατος καλλιτέχνης ούτε φυσικά άνθρωπος. Όσο εύκολα φορούσε τα εκκεντρικά του ρούχα και ανέβαινε στη σκηνή άλλο τόσο έβαζε ένα απλό μπλουζάκι και κυκλοφορούσε μέσα στον κόσμο και εισέπραττε την αγάπη του.