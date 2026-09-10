Νετανιάχου: Μηνύει τη Haaretz για το ρεπορτάζ ότι είχε προειδοποιηθεί πριν από την 7η Οκτωβρίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι έχει δώσει εντολή στους δικηγόρους του να κινηθούν νομικά εναντίον της εφημερίδας, καθώς και των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ. Υποστήριξε επίσης ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2023 δεν είχε καμία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ.

Το γραφείο του Νετανιάχου έχει επίσης διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση πριν από την επίθεση. Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι, εφόσον υπήρχαν πληροφορίες που αφορούσαν ενδεχόμενη απειλή, αυτές θα είχαν διαβιβαστεί μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών.

Η «Haaretz», από την πλευρά της, επιμένει στο ρεπορτάζ της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρόεδρος των Εμιράτων τηλεφώνησε στον Νετανιάχου από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι περίπου δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου και οι δύο άνδρες συνομίλησαν για περίπου 45 λεπτά.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μεγάλη επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Η εφημερίδα επικαλείται σύμβουλο του προέδρου των ΗΑΕ, ο οποίος, όπως αναφέρει, είχε γνώση της συνομιλίας.

Η «Haaretz» υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά τη σοβαρότητα της προειδοποίησης, ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε την ισραηλινή ηγεσία ασφαλείας και δεν έλαβε συγκεκριμένα μέτρα μετά τη συνομιλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΑΕ τον είχε καλέσει να αντιμετωπίσει την απειλή ως επείγουσα και να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη επίθεση. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε με σχετική ψυχραιμία και απάντησε πως το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε σενάριο».

Παρόμοια εκδοχή μετέδωσαν και οι «Times of Israel», επικαλούμενοι πηγή από τα Εμιράτα με γνώση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμά τους, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ είχε προειδοποιήσει τηλεφωνικά τον Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση ότι η Χαμάς ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέφυγαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα δημοσιεύματα. Σε απάντησή τους ανέφεραν ότι δεν σχολιάζουν δημοσιογραφικές αναφορές ή εικασίες που αφορούν συνομιλίες μεταξύ ηγετών.

Η υπόθεση έρχεται στη δημοσιότητα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία για τον Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ οδεύει προς τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο ίδιος συνέδεσε το δημοσίευμα με την προεκλογική αντιπαράθεση, χαρακτηρίζοντάς το μέρος της «προεκλογικής εκστρατείας της αριστεράς».

Οι επικριτές του, πάντως, εξακολουθούν να τον κατηγορούν ότι δεν έχει αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για τις αποτυχίες που προηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, του καταλογίζουν ότι προβάλλει σενάρια σύμφωνα με τα οποία στελέχη του στρατού γνώριζαν στοιχεία για τα σχέδια της Χαμάς αλλά δεν τον ενημέρωσαν.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε το μπλοκ του Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση εξασφαλίζουν προς το παρόν καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πηγή: lifo.gr