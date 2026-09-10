ΗΠΑ: Πανικός σε εστιατόριο - Δικηγόρος τράβηξε όπλο για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του και τον σταμάτησε σερβιτόρος

Το περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο ιταλικό εστιατόριο Sabira, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε επειδή η ασφάλεια ήταν ενεργοποιημένη με τον Έξτον να προσπαθεί ξανά να πυροβολήσει την πρώην σύζυγό του.

Waiter at an Ohio restaurant tackles a man after he tried to shoot his ex-wife in newly released footage.



43-year-old Matthew Exton, of Toledo, Ohio, has been found guilty of attempted murder.



Exton had been drinking when he saw his ex-wife and her family celebrating at a… pic.twitter.com/ze6wLpn2LG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Το λάθος αυτό εκμεταλλεύτηκε ο σερβιτόρος Τρέισι Κόουλ Τζούνιορ που όρμησε στον 43χρονο και τον ακινητοποίησε.

«Τίποτα στην εκπαίδευσή τους δεν θα μπορούσε να είχε προετοιμάσει το προσωπικό για αυτό που συνέβη», δήλωσε WTOL η εισαγγελέας της κομητείας Λούκας, Τζούλια Μπέιτς στο δικαστήριο.

Ο Έξτον ο οποίος τότε εργαζόταν ως δικηγόρος ποινικών υποθέσεων στην περιοχή κρίθηκε ένοχος την περασμένη Παρασκευή για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο κατηγορίες βαριάς σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος βρισκόταν σε μπαρ δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο όταν είδε την πρώην σύζυγό του να κάθεται με την οικογένειά της κατά τη βραδιά των εγκαινίων του καταστήματος.

Αρχικά της έστειλε ένα ποτό και στη συνέχεια την έφτυσε καθώς έφευγε από το εστιατόριο. Λίγο αργότερα επέστρεψε και έβγαλε το όπλο, σύμφωνα με την εισαγγελία. Το όπλο ήταν γεμάτο, με μία σφαίρα στη θαλάμη και άλλες επτά στον γεμιστήρα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Έξτον κατέθεσε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει τη σκανδάλη και ισχυρίστηκε πως σημάδεψε την πρώην σύζυγό του με το όπλο για να την πιέσει να επισπεύσει την πώληση του σπιτιού τους.

Μετά το περιστατικό η δικηγορική άδεια του Έξτον, ο οποίος διατηρούσε δικηγορικά γραφεία στο Μίσιγκαν, είδε ανακλήθηκε.

Πηγή: protothema.gr