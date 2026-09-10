Σοκαριστικές εξελίξεις - Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον φάκελο του ιατρείου δεν υπάρχει»

«Όσον αφορά το ιατρείο, είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο, όπου συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία άνευ ειδικότητας συνάδελφος, οι οποίοι έκαναν προληπτική ολιστική ιατρική. Aν έκαναν το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης, θα το διαπιστώσουμε πηγαίνοντας σήμερα το πρωί ως Επιτροπή του ΙΣΑ στο ιατρείο να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Και συνέχισε: «Eμείς στον φάκελο του ιατρικού συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και, προφανώς, χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση είναι μία κατάσταση η οποία είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή».

«Εξειδικευμένη ιατρική πράξη η πλασμαφαίρεση, χρειάζεται πιστοποιημένο μηχάνημα και ειδικούς γιατρούς»

Η εφαρμογή πλασμαφαίρεσης, υπογράμμισε ακόμη ο κ. Πατούλης, «είναι μία εξειδικευμένη ιατρική πράξη που δεν χρειάζεται μόνο ένα πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά ειδικούς γιατρούς, για να δουν ποιος μπορεί να κάνει μία τέτοια ενέργεια σε ασθενή, αλλά και πολύ περισσότερο, όταν υπάρχει μία επιπλοκή, πώς μπορεί κάποιος να την αντιμετωπίσει.

Αυτή τη στιγμή γίνεται σε δημόσια νοσοκομείο, γιατί μέχρι στιγμής εφαρμόζονταν σε παθήσεις αίματος, όπως για τον καθαρισμό του αίματος. Όμως, έχει υπάρξει μία καινοτόμα διαδικασία καθαρισμού του πλάσματος-αίματος σε περιπτώσεις που χρειάζεται κανείς αποτοξίνωση, με πολύ πιο ελαφρύ τρόπο.

Στο εξωτερικό γίνεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αυτό δεν σημαίνει, προφανώς, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση, προδιαγραφές και εξειδικευμένο προσωπικό».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης ανέφερε σε ανάρτησή του χθες πως: «βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη:

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, έδωσα άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.

Χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Πηγή: cnn.gr