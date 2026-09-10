«Εγώ του πρότεινα την πλασμαφαίρεση» είπε η γιατρός της Stem Cell, τι είναι η θεραπεία που είχε προγραμματίσει να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού είχε τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής συμφωνα με τους ανθρωπους της κλινικής αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Οι άνθρωποι της μονάδας ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, οι οποίες συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και αργότερα από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς», χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Μετά το περιστατικό, στο επίκεντρο βρέθηκε και η ίδια η θεραπεία που είχε προγραμματιστεί να κάνει, αλλά και το καθεστώς υπό το οποίο μπορούσε να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στο πλαίσιο της έρευνας, ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός της Stem Cell υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέργερση και ότι απευθύνθηκε σε αυτούς ενόψει μιας συναυλίας που θα έδινε σε 20 ημέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι αυτή ήταν που πρότεινε στον Γιώργο Μαζωνάκη τη θεραπείας της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του ιατρού, Νίκος Αγαπηνός, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη στην οποία είχε υποβληθεί.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Από την πλευρά της η εισαγγελία ζήτησε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή όσο και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί.

Όπως αναφέρθηκε, εξετάζεται το κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο.

Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι αναγνωρισμένη ιατρική πράξη και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες παθήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Στη συνέχεια, μέρος του πλάσματος απομακρύνεται και τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ειδικό υγρό αναπλήρωσης. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία ουσίες που, σε ορισμένα νοσήματα, επιβαρύνουν τον οργανισμό ή συμμετέχουν στην εξέλιξη της νόσου.

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως σε επιλεγμένες αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρέπει να μειωθούν γρήγορα παθολογικά αντισώματα ή άλλες ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα. Η θεραπεία είναι νόμιμη και περιλαμβάνεται σε επίσημα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε χώρο ή σε οποιοδήποτε ιατρείο.

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ενδοφλέβια θεραπεία. Απαιτεί ειδικό μηχάνημα, ασφαλή αγγειακή πρόσβαση, συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς και προσωπικό που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες ή επιπλοκές, όπως πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές στα επίπεδα ασβεστίου, αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα που συνδέονται με την αγγειακή πρόσβαση.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται η δυνατότητα άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο οξύ συμβάν.

Τι λένε καθηγητές του ΕΚΠΑ

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση (therapeutic plasma exchange – TPE) είναι μια διαδικασία αφαίρεσης — δηλαδή τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυτταρικά στοιχεία (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) επιστρέφουν στον οργανισμό.

Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης — συνήθως αλβουμίνη 5% ή/και φυσιολογικό ορό, και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Γιάννακας (Αιματολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι ο στόχος είναι διττός: από τη μια η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα (πχ αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια) και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης.

Διαδικασία πλασμαφαίρεσης

-Αγγειακή πρόσβαση : μέσω δύο περιφερικών φλεβικών καθετήρων (ένας αφαίρεσης, ένας επαναχορήγησης) ή — σε ασθενείς με δύσκολα φλεβικά δίκτυα ή ανάγκη πολλαπλών συνεδριών — μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού.

-Διαχωρισμός του αίματος : το αίμα οδηγείται στη συσκευή, όπου γίνεται ο διαχωρισμός με φυγοκέντρηση ή μεμβρανική διήθηση. Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά άλατα αποτρέπει την πήξη στο κύκλωμα.

-Όγκος ανταλλαγής: τυπικά ανταλλάσσεται 1 – 1,5 όγκος πλάσματος ανά συνεδρία (περίπου 3–4 λίτρα σε ενήλικα), με διάρκεια συνήθως 1,5 έως 3 ώρες.

-Αριθμός συνεδριών: εξαρτάται από την ένδειξη — συνήθως 5–7 συνεδρίες, καθημερινά ή ανά δεύτερη ημέρα. Κατά τη διάρκεια, ο ασθενής παρακολουθείται συνεχώς ως προς τα ζωτικά σημεία, την ισορροπία υγρών και τα πρώιμα σημεία ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης

Οι ενδείξεις κατηγοριοποιούνται διεθνώς και στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2023) καταγράφονται 166 ενδείξεις, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: Κατηγορία I (θεραπεία πρώτης γραμμής), II (δεύτερης γραμμής/υποστηρικτική), III (βέλτιστος ρόλος μη καθορισμένος, απόφαση εξατομικευμένη) και IV (αντενδείκνυται ή αναποτελεσματική).

Στις Κατηγορίες I–II περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

• Αιματολογικά νοσήματα: θρομβωτική θρομβοκυτταραιμική πορφύρα (TTP) — θεραπεία πρώτης γραμμής, όπου η ανταλλαγή αφαιρεί τα αυτοαντισώματα κατά της ADAMTS13 και αναπληρώνει το ελλιπές ένζυμο καθώς και σύνδρομο υπεργλοιότητας (π.χ. σε μακροσφαιριναιμία Waldenström, μυέλωμα) · σύνδρομο Goodpasture · δρεπανοκυτταρική νόσος (οξέα σύνδρομα).

• Νευρολογικά νοσήματα: μυασθένεια gravis (κρίση και προεγχειρητική προετοιμασία), σύνδρομο Guillain-Barré — μία από τις δύο αποδεδειγμένα αποτελεσματικές θεραπείες μαζί με την IVIG, χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (CIDP), οξείες υποτροπές σκλήρυνσης κατά πλάκας άνευ ανταπόκρισης σε κορτικοστεροειδή.

• Νεφρολογικά / αγγειιτιδικά: ταχέως προϊούσα σπειραματονεφρίτιδα με αντισώματα ANCA, άτυπο αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο (επιλεγμένα).

• Μεταμοσχεύσεις: απώθηση με αντίσωμα (AMR) και απευαισθητοποίηση πριν από μεταμόσχευση με ασυμβατότητα ABO ή υψηλά αντισώματα HLA.

• Λοιπά: οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ως γέφυρα προς μεταμόσχευση), οικογενής υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμική παγκρεατίτιδα

Υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται;

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής διαδικασία, αλλά απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις:

• Οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών.

• Προεγχειρητικός έλεγχος: πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, ηλεκτρολύτες — ιδίως ασβέστιο, λόγω κιτρικών), πηκτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση αγγειακής πρόσβασης και καρδιοαναπνευστικής κατάστασης.

• Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία: αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών.

• Στείρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμώξεων και θρομβώσεων.

• Ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

1. Παροδικές: αντίδραση στα κιτρικά (μυρμηγκιάσματα, μυϊκές κράμπες, υποασβεστιαιμία), πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση μετά τη συνεδρία, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης.

2. Σπανιότερες αλλά σοβαρότερες: αλλεργικές/αναφυλακτικές αντιδράσεις (ιδίως με χρήση πλάσματος), λοίμωξη καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες.

Σημειώνεται ότι μετά από κάθε συνεδρία αφαιρούνται και παράγοντες πήξης και ανοσοσφαιρίνες, γεγονός που επιβάλλει προσοχή σε αιμορραγικό κίνδυνο και κίνδυνο λοιμώξεων.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, στην περίπτωση της μονάδας στο Κολωνάκι δεν είναι αν η πλασμαφαίρεση αποτελεί επιτρεπόμενη θεραπεία. Το ζήτημα είναι αν ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε την άδεια που απαιτείται για να πραγματοποιεί μια τέτοια ιατρική πράξη.

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο θέμα παρενέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτηση του ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για «υποτιθέμενη κλινική» και σημείωσε ότι σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο «δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη», όπως η πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, αλλά και όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή του τραγουδιστή.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες για τους ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με διαφορετικές προϋποθέσεις και δυνατότητες παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Έτσι, η ύπαρξη μιας απλής άδειας λειτουργίας ιατρείου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση κάθε ιατρικής πράξης.

Η έρευνα

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Ο επικεφαλής της μονάδας μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για να καταθέσει, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί. Ένα από τα σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν είναι αν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει ή αν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα από μόνη της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είχε αρχίσει η ανταλλαγή πλάσματος.

Παράλληλα, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν και σε ποιο βαθμό υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις ιατρικές πράξεις που έγιναν στη μονάδα και στην ανακοπή. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί από τα ιατρικά και ιατροδικαστικά δεδομένα και όχι μόνο από τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Πηγή: protothema.gr