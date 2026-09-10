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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τίτλοι που ξεχωρίζουν σήμερα: Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν, GSI και το «καυτό» παρασκήνιο

 10.09.2026 - 08:44
Οι τίτλοι που ξεχωρίζουν σήμερα: Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν, GSI και το «καυτό» παρασκήνιο

Ο απόηχος της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι αντιδράσεις για το έργο GSI, η επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν, η κατάργηση των διατμηματικών προαγωγών στο δημόσιο, οι προσπάθειες του ΑΚΕΛ για δημιουργία πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος και ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, είναι μεταξύ των θεμάτων που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Η «Αλήθεια», στο κύριο θέμα της με τίτλο «Αναζητείται η Πρόοδος που είδε μόνο ο Χριστοδουλίδης» αναφέρει ότι Τουφάν ο Έρχιουρμαν έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη μεταξύ τους συνάντηση, σημειώνοντας ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στα νέα ΜΟΕ. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν με έξτρα 23 εκατ. ευρώ για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στις ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία με την έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Ακύρωσε Υπουργούς του για το έργο του GSI» και γράφει ότι o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βλέπει πρόοδο μετά την είσοδο των Γάλλων, ενώ οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας παρουσιάστηκαν επιφυλακτικοί. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι εξασθενεί η δυναμική στο Κυπριακό, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να μιλά για διάβρωση της εμπιστοσύνης. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι βρίσκεται στον αέρα ο νόμος για τις διαχειριστικές επιτροπές στις πολυκατοικίες.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο θέμα του «Καταργούν τις διατμηματικές προαγωγές στο δημόσιο» γράφει ότι κρίθηκε πως προάγονται σε απαιτητικές θέσεις άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από ανακοπή. Αλλού, γράφει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος επέβαλε εξώδικη ρύθμιση ύψους 20.000 ευρώ σε δύο περιπτώσεις για παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Με την κοινωνία για την αλλαγή» και αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ εργάζεται για να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν χωρίς να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο, ενώ γράφει και για διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι με επιστολή προς τη ΡΑΕΚ, ο Στέφανος Στεφάνου παραθέτει δέκα ερωτήματα για το κόστος και τις δεσμεύσεις του GSI.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν ξανά στο στόχαστρο της Βουλής» γράφει ότι επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση και αναμένεται να εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο πιο βροχερός που έχει καταγραφεί στην Κύπρο από το 1902. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ

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