Χάθηκε ο Oscar στη Λευκωσία: Δίνουν αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να επιστρέψει σπίτι - Μπορείς να βοηθήσεις;

Ο ιδιοκτήτης δημοσίευσε φωτογραφίες του σκύλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από οποιονδήποτε τον έχει δει ή γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει μαζί του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, προσφέρεται αμοιβή ύψους €250.

Δείτε την ανάρτηση: