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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάθηκε ο Oscar στη Λευκωσία: Δίνουν αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να επιστρέψει σπίτι - Μπορείς να βοηθήσεις;

 10.09.2026 - 08:25
Χάθηκε ο Oscar στη Λευκωσία: Δίνουν αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να επιστρέψει σπίτι - Μπορείς να βοηθήσεις;

Έκκληση για βοήθεια απευθύνει μέσω διαδικτύου πολίτης για τον εντοπισμό του σκύλου του, Oscar, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, χάθηκε στην περιοχή Επισκοπειό της Λευκωσίας.

Ο ιδιοκτήτης δημοσίευσε φωτογραφίες του σκύλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από οποιονδήποτε τον έχει δει ή γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει μαζί του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, προσφέρεται αμοιβή ύψους €250.

Δείτε την ανάρτηση:

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