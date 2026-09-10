Χάθηκε ο Oscar στη Λευκωσία: Δίνουν αμοιβή σε όποιον βοηθήσει να επιστρέψει σπίτι - Μπορείς να βοηθήσεις;

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας
Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
Ο ιδιοκτήτης δημοσίευσε φωτογραφίες του σκύλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από οποιονδήποτε τον έχει δει ή γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει μαζί του.
Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, προσφέρεται αμοιβή ύψους €250.
Δείτε την ανάρτηση:
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