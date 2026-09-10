Γέμισαν με γάτες οι Κεντρικές Φυλακές - Προχωρούν με στειρώσεις

Το Κόμμα κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις και, μετά από εποικοδομητική συζήτηση, συμφωνήθηκε ως πρώτο και άμεσο μέτρο η στείρωση όλων των γάτων, που υπολογίζονται σε περίπου 50–60.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε συνεργασία του Κόμματος με τη Διεύθυνση των Φυλακών για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των στειρώσεων.

Το ζήτημα, όμως, δεν μπορεί να μετακυλιστεί σε εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις ή στο κυβερνητικό πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά Δήμους, Κοινότητες και ΜΚΟ. Εδώ πρόκειται για πρόβλημα που αφορά κρατική εγκατάσταση και, συνεπώς, η ευθύνη για την εξασφάλιση του σχετικού κονδυλίου ανήκει θεσμικά στην Πολιτεία.

Η κα Σιαλή εξέφρασε την ευαρέσκειά της για το ουσιαστικό περιεχόμενο των προτάσεων του Κόμματος.

Αναμένουμε την επίσημη επιστολή της Διεύθυνσης των Φυλακών, ώστε να επισφραγιστεί η συμφωνία συνεργασίας και να προχωρήσουμε άμεσα στην εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου θα συνεχίσει να εργάζεται για μια άμεση, πρακτική και υπεύθυνη λύση. Οι στειρώσεις πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση.