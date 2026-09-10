Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜατσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

 10.09.2026 - 09:06
Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

«Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση», είπε ο ιατροδικαστής, Μάριος Ματσάκης για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως η ανακοίνωση πως ο θάνατος του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή δεν είναι εκ πρώτης όψεως ικανοποιητική από ιατροδικαστικής πλευράς.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως, πρέπει να εξακριβωθεί αν υπάρχει θέμα τρίτου προσώπου/ προσώπου.

Δείτε την ανάρτηση:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο μικροσκόπιο η κλινική όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Τι υποστήριξαν οι δύο γιατροί
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν
Απλήρωτος επειδή «έκλεισε» ο εργοδότης; Τι δικαιούται ο εργαζόμενος και πώς μπορεί να πάρει τα χρήματά του
Επεισοδιακή νύχτα για γυναίκα - Την συνέλαβαν δύο φορές σε διάστημα ωρών, ποιος ο λόγος
«Άλλο είναι να σκοτώνεσαι για την πατρίδα κι άλλο να σε σκοτώνει η πατρίδα» – Οι άνθρωποι του Μαρί αποχαιρετούν μέσω του ThemaOnline την Πόπη Χριστοφόρου
VIDEO: Την έδειξε η κάμερα για 4 δευτερόλεπτα και το κινητό της πήρε φωτιά- «Χρεοκόπησέ με»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΗΠΑ: Πανικός σε εστιατόριο - Δικηγόρος τράβηξε όπλο για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του και τον σταμάτησε σερβιτόρος

 10.09.2026 - 08:59
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε χορέψει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του με το «Ώρες Μικρές»

 10.09.2026 - 09:08
Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας

  •  10.09.2026 - 06:55
Σοκαριστικές εξελίξεις - Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον φάκελο του ιατρείου δεν υπάρχει»

Σοκαριστικές εξελίξεις - Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον φάκελο του ιατρείου δεν υπάρχει»

  •  10.09.2026 - 09:16
ΔΗΠΑ- ΔΗΚΟ: Η συνένωση που ψιθυρίζεται, οι όροι που δυσκολεύουν και το στοίχημα Καρογιάν

ΔΗΠΑ- ΔΗΚΟ: Η συνένωση που ψιθυρίζεται, οι όροι που δυσκολεύουν και το στοίχημα Καρογιάν

  •  10.09.2026 - 06:22
Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

  •  10.09.2026 - 09:06
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν

  •  10.09.2026 - 07:34
VIDEO - Γιώργος Μαζωνάκης: Οι σπουδαίες συνεργασίες μιας καριέρας 33 ετών – Οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο πλευρό του

VIDEO - Γιώργος Μαζωνάκης: Οι σπουδαίες συνεργασίες μιας καριέρας 33 ετών – Οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο πλευρό του

  •  10.09.2026 - 08:53
VIDEO: Όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε χορέψει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του με το «Ώρες Μικρές»

VIDEO: Όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε χορέψει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του με το «Ώρες Μικρές»

  •  10.09.2026 - 09:08
Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη - «Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων»

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη - «Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων»

  •  10.09.2026 - 08:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα