Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

Στην Κύπρο σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ - Συνάντηση με ΠτΔ, έκτακτα μέτρα ασφαλείας
Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως η ανακοίνωση πως ο θάνατος του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή δεν είναι εκ πρώτης όψεως ικανοποιητική από ιατροδικαστικής πλευράς.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως, πρέπει να εξακριβωθεί αν υπάρχει θέμα τρίτου προσώπου/ προσώπου.
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