Ματσάκης για το θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνει πλήρης εμπεριστατωμένη διερεύνηση»

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε πως η ανακοίνωση πως ο θάνατος του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή δεν είναι εκ πρώτης όψεως ικανοποιητική από ιατροδικαστικής πλευράς.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως, πρέπει να εξακριβωθεί αν υπάρχει θέμα τρίτου προσώπου/ προσώπου.

Δείτε την ανάρτηση: