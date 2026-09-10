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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστική υπόθεση στην Αυστρία: Σύζυγος «πουλούσε» την γυναίκα του - Η 39χρονη πέθανε κατά τον βιασμό της

 10.09.2026 - 10:16
Σοκαριστική υπόθεση στην Αυστρία: Σύζυγος «πουλούσε» την γυναίκα του - Η 39χρονη πέθανε κατά τον βιασμό της

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστρία ο άγριος θάνατος μιας 39χρονης γυναίκας από την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον 51χρονο σύζυγό της ενώ ήταν υπό την επήρεια ουσιών που φέρεται να της είχε χορηγήσει εκείνος.

Η εισαγγελία της πόλης Βελς όπου εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη στις 26 Ιουνίου εξετάζει, μάλιστα, το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να ήταν θύμα μεγαλύτερου κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό, την Γαλλίδα την οποία ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε επί χρόνια και στρατολογούσε δεκάδες αγνώστους για να τη βιάζουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Η εφημερίδα Kronen μεταφέρει, στο πλαίσιο αυτό, την πληροφορία ότι ο 51χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, «πουλούσε» την 39χρονη για 500 ευρώ αποκαλώντας την «νεκρό κρέας» σε συνομιλίες.

Το μοιραίο βράδυ για την 39χρονη, ο θάνατος της οποίας προκλήθηκε από τα τραύματα που υπέστη από το βιασμό που δέχθηκε στις 26 Ιουνίου, μαζί με τον 51χρονο σύζυγό της ήταν ένας συνομήλικός του.

Για την ώρα οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι μόνο ο σύζυγος έχει συνδεθεί με την πράξη που προκάλεσε τον θάνατό της 39χρονη ενώ για τον δεύτερο άνδρα που αναφέρεται ότι έχει ομολογήσει και έχει εκφράσει μεταμέλεια, ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ανυπεράσπιστου ή μειωμένης αντίστασης ατόμου. Η μια, μάλιστα, θεωρείται ότι ήταν πράξη ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα.

Ο 51χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

Η μαρτυρία της πρώτης συζύγου του 51χρονου

Για τον 51χρονο μίλησε η πρώτη σύζυγός του, η οποία έχει αποκτήσει μαζί του παιδιά. Η ίδια περιγράφει ότι ο σύζυγός της ήταν βίαιος κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώ ισχυρίζεται ότι δεχόταν πιέσεις και από την οικογένειά του εξαιτίας αυτών των καταγγελιών.

«Τα πράγματα έγιναν ιδιαίτερα άσχημα μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου μας», δήλωσε η 48χρονη σήμερα γυναίκα. Η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε αναγκάστηκε να δώσει τον οικογενειακό σκύλο, επειδή το ζώο τρομοκρατούνταν και μόνο στη θέα του μεγαλόσωμου άνδρα. Ο «Chipsi» δεχόταν, όπως είπε, «κανονικό ξυλοδαρμό» από τον σύζυγό της για το παραμικρό.

Ο άνδρας από την Άνω Αυστρία φέρεται να ήθελε να εξερευνήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες με άλλα ζευγάρια. «Εγώ όμως ήμουν πάντοτε αντίθετη και δεν το ήθελα», κατέθεσε η πρώην σύζυγός του.

Στη συνέχεια συνέβη ένα σοκαριστικό περιστατικό που τελικά οδήγησε στο διαζύγιο. Μετά από μία πρόσκληση, ο σύζυγός της έχασε εντελώς τον έλεγχο: «Κάθισε πάνω μου και άρχισε να με χτυπά στο πρόσωπο με τις δύο γροθιές του εναλλάξ. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ έτσι. Τελικά με άφησε και πήγε για ύπνο.»

Την επόμενη ημέρα ο γιατρός διέγνωσε μώλωπες στη γνάθο και στο ζυγωματικό, καθώς και κάταγμα στη μύτη.

Πηγή: protothema.gr

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