«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ

Όπως είπε ο Υπουργός, η απόφαση αυτή «προκύπτει μέσα από την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο αυτήν όπου συνεχίζονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές αρνητικές εξελίξεις».

Ερωτηθείς εάν το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «παραμένουμε σε αυτά στα οποία έχω ανακοινώσει».

Πρόσθεσε ότι οι τιμές λόγω των εξελίξεων, αυτή τη στιγμή «δεν καθορίζονται από το κόστος παραγωγής, αλλά από τα χρηματιστήρια και την αγορά οι οποίες επηρεάζονται καθημερινά από τις δηλώσεις τόσο του Προέδρου Τραμπ όσον και άλλων που εμπλέκονται σε αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη, η οποία έχει δημιουργήσει την παγκόσμια οικονομική κρίση».

«Επομένως ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς οι τιμές. Πριν τρεις μέρες ήταν στο 1,59 η τιμή της βενζίνης. Εν πάση περιπτώσει, η τιμής της βενζίνης είναι στα χαμηλότερα επίπεδα από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Βουλγαρία», κατέληξε ο Υπουργός.