Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου»

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύρραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πίκαξ στο Ιράν, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

«Παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγη δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει εξυπνάδες γιατί θα αναγκαστούμε να τους πλήξουμε πολύ σκληρά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα πλήξει το όρος Πίκαξ.