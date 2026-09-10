Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχε πρόβλημα με την εξάρτηση και το ήξερε όλος ο κόσμος»

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε πρόβλημα εξάρτησης που, όπως είπε, αντιμετώπιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημειώνοντας πως ήταν κάτι που γνώριζε ο κόσμος.

«Είχε πρόβλημα με την εξάρτηση, γι’ αυτό πήγε να κάνει αυτό το πράγμα, να βγάλει τις τοξίνες από το αίμα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μουρατίδης.

Μιλώντας για την πορεία του Μαζωνάκη, στάθηκε ιδιαίτερα στην αυθεντικότητά του και στον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να εκφράζεται, υποστηρίζοντας πως η έντονη προσωπικότητά του ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους είχε στοχοποιηθεί.

«Ήταν πολύ των άκρων, γιατί η κοινωνία είναι ίσως συντηρητική», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο τραγουδιστής «ήταν αυθεντικός, δεν αντέγραφε, τα έχωνε στα ίσια σε όλους και είχε πάθος με αυτή τη δουλειά».

Ο Νίκος Μουρατίδης αποκάλυψε ακόμη πως οι δυο τους δεν επικοινωνούσαν τηλεφωνικά, ενώ αναφέρθηκε και στην οικογενειακή κατάσταση του τραγουδιστή.

Όπως είπε, σύμφωνα με όσα ο ίδιος γνωρίζει, η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του δεν είχε αποκατασταθεί, σημειώνοντας πως ο τραγουδιστής προσπαθούσε να βρει μέσα του «ένα ψήγμα συγχώρεσης».

Ο ίδιος έκανε αναφορά και στα πρώτα βήματα του Μαζωνάκη στο τραγούδι, αποκαλύπτοντας πως η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία.

«15 χρονών πήγαινε σχολείο και τραγούδαγε σε μια ταβέρνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας έναν νεαρό που από την εφηβεία του είχε ήδη αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού.

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