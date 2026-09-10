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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε κρατικούς οργανισμούς και συμβούλια

 10.09.2026 - 10:41
Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε κρατικούς οργανισμούς και συμβούλια

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ενέκρινε τους ακόλουθους διορισμούς Διοικητικών Συμβουλίων:

 ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Πρόεδρος:Γεώργιος Καρατζιάς για περίοδο 5 ετών

Αντιπρόεδρος :Λουκάς Λαγούδης για περίοδο 5 ετών

Μέλος:Άντρεα Μούντη Σαββίδη για περίοδο 5 ετών

Διορισμός Εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Εκτελεστικό μέλος :             Πανίκκος Βάκκου

 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.)

Πρόεδρος:Πάμπος Χριστοδούλου

Αντιπρόεδρος:Θάνος Χριστοδούλου

Μέλη :Ζαφείρω Κάστανου

        Σταύρος Σωτηρίου

        Ιάκωβος Ιακώβου

        Αλέξανδρος Γερολατσιήτης (Υφιστάμενο)

        Φώτης Τριμπάκκιρος (Υφιστάμενο)

 

Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (Π.Ε.Π.)

Πρόεδρος : Λευτέρης Αντωνίου

 Σχολή Κωφών

Πρόεδρος : Μαριλένα Ευαγγέλου

 Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (πρώτο συμβούλιο)

Πρόεδρος:Δρ. Παύλος Δράγκος, Ογκολόγος

Μέλη:Δρ. Έλενα Παναγιωτοπούλου (Εκπρόσωπος. Υπ. Υγείας)

Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας

Άννα Δημητρίου (Εκπρόσωπος Υπ. Υγείας)

Λειτουργός Στατιστικής, Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, Υπουργείου Υγείας

Έλενα Ζαχαριάδου (Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών)

Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός ΥΠΟΙΚ

Δρ. Παντελής Κουντουράκης, Ογκολόγος (Εκπρόσωπος ΠΙΣ)

Δρ. Μάριος Αντωνιάδης, Αιματολόγος (Εκπρόσωπος ΠΙΣ)

Αντώνης Τρύφωνος (εκπρόσωπος ΟΣΑΚ)

Ελένη (Λίνα) Τόλμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος από Σύνοδο των Πρυτάνεων)

Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Καθηγητής (Εκπρόσωπος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου)

Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (Κ.Ο.Α.Γ.)

Μέλος :Παναγιώτα Χατζιηγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός

 Ίδρυμα «Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου» (Ι.Σ.Ο.Κ.)

Μέλος : Μαριάννα Γαλλίδη, Μουσικολόγος

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