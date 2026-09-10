Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 64χρονη στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρος στον Ασώματο Λεμεσού.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν και να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία. Την εκλιπούσα αποχαιρετούν ο σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές υπέρ του Συνδέσμου Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο Αλτσχάιμερ.