Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣάββας Κάκος: Άδεια από το Ανώτατο για αίτηση ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάββας Κάκος: Άδεια από το Ανώτατο για αίτηση ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης

 10.09.2026 - 12:36
Σάββας Κάκος: Άδεια από το Ανώτατο για αίτηση ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης

Άδεια για καταχώριση αίτησης με την οποία θα επιδιώξει την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του στις 27 Ιουλίου 2026 εξασφάλισε από το Ανώτατο Δικαστήριο ο Σάββας Κάκος.

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα (10/9) το Ανώτατο έκρινε ότι ο αιτητής κατέδειξε, στο παρόν στάδιο, εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση ότι το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του και χωρίς να αποκαλυφθούν στο κατώτερο Δικαστήριο όλα τα σχετικά γεγονότα. Στην απόφαση διευκρινίζεται παράλληλα ότι ζήτημα δόλου δεν προκύπτει.

Η απόφαση αφορά το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Ο Σάββας Κάκος προσέφυγε στο Ανώτατο ζητώντας άδεια για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις έκδοσης του εντάλματος, ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο και ότι παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας.

Οι έντεκα υπό διερεύνηση υποθέσεις

Όπως καταγράφεται στην απόφαση, η Αστυνομία διερευνούσε εναντίον του αιτητή έντεκα υποθέσεις που αφορούσαν επενδύσεις σε ακίνητα, στο πλαίσιο των οποίων φερόταν να είχε διαπράξει διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και απάτη, ενεργώντας για εταιρείες του Ομίλου Quality.

Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν από διαφορετικούς παραπονούμενους κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, με την τελευταία να καταχωρίζεται στις 15 Ιουλίου 2026, λίγες ημέρες πριν από την έκδοση των ενταλμάτων.

Την ίδια ημέρα και στη βάση του ίδιου αστυνομικού όρκου εκδόθηκε επίσης ένταλμα έρευνας των γραφείων του Ομίλου Εταιρειών Quality, του οποίου ο Σάββας Κάκος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος. Για το ένταλμα έρευνας έχει καταχωριστεί ξεχωριστή αίτηση ενώπιον του Ανωτάτου.

 

Βασική θέση του αιτητή ήταν ότι γνώριζε από καιρό για τις καταγγελίες που διερευνούσε η Αστυνομία και ότι εάν είχε πρόθεση να επηρεάσει μάρτυρες ή να καταστρέψει ή να αποκρύψει τεκμήρια, θα μπορούσε να το είχε πράξει προηγουμένως.

Υποστήριξε περαιτέρω ότι περιστάσεις οι οποίες καταδείκνυαν ότι γνώριζε από καιρό για τη διερεύνηση των καταγγελιών δεν είχαν εκτεθεί στον αστυνομικό όρκο και, συνεπώς, δεν είχαν τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου. Κατά τη θέση του, εάν το Δικαστήριο είχε ενώπιόν του τα συγκεκριμένα δεδομένα, θα μπορούσε να είχε ενεργήσει διαφορετικά.

Προέβαλε επίσης ότι, από τη στιγμή που είχε εκδοθεί ένταλμα έρευνας για τον χώρο όπου θεωρείτο ότι φυλάσσονταν τα αναζητούμενα τεκμήρια, αυτά μπορούσαν να κατασχεθούν από την Αστυνομία, χωρίς να έχει ο ίδιος τη δυνατότητα να τα καταστρέψει ή να τα αποκρύψει μεταφέροντάς τα αλλού.

Η κρίση του Ανωτάτου

Αξιολογώντας τα όσα τέθηκαν ενώπιόν του στο στάδιο της αίτησης για άδεια, το Ανώτατο διαπίστωσε ότι καταδείχθηκε εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση ως προς τη νομιμότητα έκδοσης του εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει συζητήσιμο ζήτημα ως προς το κατά πόσο το ένταλμα εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής του και χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί στο κατώτερο Δικαστήριο όλα τα σχετικά γεγονότα. Το Ανώτατο σημείωσε ρητά ότι από τα ενώπιόν του δεδομένα δεν προκύπτει ζήτημα δόλου.

Ως εκ τούτου, παραχώρησε στον Σάββα Κάκο άδεια να καταχωρίσει αίτηση με κλήση για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, με την οποία θα ζητεί την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης.

Τον αιτητή εκπροσώπησαν ενώπιον του Ανωτάτου οι Α. Δημητρίου, Χ. Αλεξάνδρου και Χ. Πέτρου, για Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες είναι οι παρενέργειες
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν
Στεγαστική «ανάσα»: Οικόπεδα στο 25% της αξίας τους και έξτρα όροφος - Όσα προνοούν τα νέα σχέδια
«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ
«Άλλο είναι να σκοτώνεσαι για την πατρίδα κι άλλο να σε σκοτώνει η πατρίδα» – Οι άνθρωποι του Μαρί αποχαιρετούν μέσω του ThemaOnline την Πόπη Χριστοφόρου
VIDEO: Την έδειξε η κάμερα για 4 δευτερόλεπτα και το κινητό της πήρε φωτιά- «Χρεοκόπησέ με»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπουργικό: Ενέκρινε σχέδια κινήτρων για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ενίσχυση τουριστικών ροών

 10.09.2026 - 12:29
Επόμενο άρθρο

Συστάσεις ΥΚΕ προς τους γονείς: Να προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο πριν ην εγγραφή παιδιών σε νηπιαγωγεία

 10.09.2026 - 12:40
ΠτΔ-Χέρτσογκ: Σε εξέλιξη η συνάντηση τους - Η ατζέντα των θεμάτων που συζητούν (VIDEO)

ΠτΔ-Χέρτσογκ: Σε εξέλιξη η συνάντηση τους - Η ατζέντα των θεμάτων που συζητούν (VIDEO)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επίσκεψη εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ-Χέρτσογκ: Σε εξέλιξη η συνάντηση τους - Η ατζέντα των θεμάτων που συζητούν (VIDEO)

ΠτΔ-Χέρτσογκ: Σε εξέλιξη η συνάντηση τους - Η ατζέντα των θεμάτων που συζητούν (VIDEO)

  •  10.09.2026 - 11:34
H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες...»

H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες...»

  •  10.09.2026 - 12:00
«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ

«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ

  •  10.09.2026 - 10:52
Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε κρατικούς οργανισμούς και συμβούλια

Νέοι διορισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε κρατικούς οργανισμούς και συμβούλια

  •  10.09.2026 - 10:41
«Συμβόλαιο θανάτου» στην Κύπρο: Οι δίδυμοι από το Λίβερπουλ που φέρονται να ήταν οι στόχοι

«Συμβόλαιο θανάτου» στην Κύπρο: Οι δίδυμοι από το Λίβερπουλ που φέρονται να ήταν οι στόχοι

  •  10.09.2026 - 12:20
Υπουργικό: Ενέκρινε την πρόταση για μεταρρύθμιση για επίδομα τέκνου με κόστος €12,5 εκατομμύρια

Υπουργικό: Ενέκρινε την πρόταση για μεταρρύθμιση για επίδομα τέκνου με κόστος €12,5 εκατομμύρια

  •  10.09.2026 - 11:53
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ιατρικά λάθη που «σκότωσαν» θρύλους – Από τον Μάικλ Τζάκσον, στον Έλβις, τον Prince και τον Στιβ Μακ Κουίν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ιατρικά λάθη που «σκότωσαν» θρύλους – Από τον Μάικλ Τζάκσον, στον Έλβις, τον Prince και τον Στιβ Μακ Κουίν

  •  10.09.2026 - 12:04
Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχε πρόβλημα με την εξάρτηση και το ήξερε όλος ο κόσμος»

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχε πρόβλημα με την εξάρτηση και το ήξερε όλος ο κόσμος»

  •  10.09.2026 - 11:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα