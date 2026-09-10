Συστάσεις ΥΚΕ προς τους γονείς: Να προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο πριν ην εγγραφή παιδιών σε νηπιαγωγεία

Με ανακοίνωσή τους, οι ΥΚΕ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καλούν τους γονείς να μην περιορίζονται σε προφορικές διαβεβαιώσεις, αλλά να επιβεβαιώνουν πριν την εγγραφή ή/και φοίτηση του παιδιού τους ότι ο σταθμός διαθέτει το απαιτούμενο και σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συμβουλεύονται την επίσημη ιστοσελίδα των ΥΚΕ, όπου αναρτώνται οι κατάλογοι των παιδοκομικών σταθμών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Εγγραφής σε ισχύ, ενώ καλούνται παράλληλα να ζητούν από το διευθύνον πρόσωπο του σταθμού να τους επιδεικνύει το ισχύον πιστοποιητικό.

Η κατοχή ισχύοντος Πιστοποιητικού Εγγραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία παιδοκομικού σταθμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως επισημαίνουν οι ΥΚΕ, η ύπαρξη του πιστοποιητικού παρέχει στους γονείς τη διαβεβαίωση ότι ο σταθμός έχει υποβληθεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και ότι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του.

Οι ΥΚΕ καλούν τους γονείς και κηδεμόνες να προβαίνουν στον σχετικό έλεγχο πριν την εγγραφή ή/και φοίτηση του παιδιού τους σε Παιδοκομικό Σταθμό και να απευθύνονται στις ΥΚΕ σε περίπτωση που διαπιστώνουν ή έχουν πληροφορίες για λειτουργία Σταθμού χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό Εγγραφής. Οι Υπηρεσίες αναφέρουν πως παραμένουν στη διάθεση του κοινού για τυχόν δυσκολίες για εντοπισμό θέσεων.