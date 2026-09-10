«Συμβόλαιο θανάτου» στην Κύπρο: Οι δίδυμοι από το Λίβερπουλ που φέρονται να ήταν οι στόχοι

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Liverpool Echo, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο δίδυμοι από το Λίβερπουλ, οι Jamie και Aaron Small, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν τους στόχους του σχεδίου. Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί πρόσφατα στην Κύπρο για διακοπές.

Η αγγελία στο Signal και η αμοιβή των $60.000

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε στις 10 Αυγούστου, όταν χρήστης με το όνομα «Sponge Jobb» ανάρτησε στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal αγγελία, αναζητώντας άτομο για την εκτέλεση «δουλειάς» σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως αμοιβή προσφέρονταν 60.000 δολάρια σε κρυπτονόμισμα.

Στην αγγελία ανταποκρίθηκε Δανός αστυνομικός, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υποψήφιος εκτελεστής. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης για την αποκάλυψη του σχεδίου.

Στις 27 Αυγούστου συνελήφθησαν στην Κύπρο ένας Ιρλανδός και δύο Δανοί. Ακολούθησαν νέες συλλήψεις, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τη σουηδική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε Σουηδοί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν ένα πιστόλι, μάσκες και γάντια μιας χρήσης. Οι πέντε Σουηδοί αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν στην Κύπρο αποκλειστικά για διακοπές.

Οι φωτογραφίες των δύο αδελφών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία ότι στον Δανό αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση ως μυστικός πράκτορας είχαν σταλεί φωτογραφίες των δύο αδελφών.

Παράλληλα, φέρεται να του είχαν δοθεί πληροφορίες σχετικά με πιστόλια και πυρομαχικά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχαν εξασφαλιστεί από την Τουρκία.

Μετά την αποκάλυψη του σχεδίου, οι Jamie και Aaron Small φέρεται να εξαφανίστηκαν. Οι κυπριακές Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τα ίχνη τους, καθώς εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο νησί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουν ήδη αναχωρήσει από την Κύπρο.

Οι δεσμοί με το Λίβερπουλ και το Kinahan Cartel

Οι δύο δίδυμοι είχαν στο παρελθόν αγωνιστεί σε διοργανώσεις MMA στο Λίβερπουλ.

Η Αστυνομία του Merseyside έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις κυπριακές Αρχές και παρέχει υποστήριξη στην έρευνα, λόγω των διασυνδέσεων της υπόθεσης με πρόσωπα από την περιοχή του Λίβερπουλ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρλανδός που συνελήφθη φέρεται να έχει συνδεθεί με τη συμμορία McCarthy-Dundon, η οποία δραστηριοποιείται στο Λίμερικ και διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με το καρτέλ Kinahan.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τις κυπριακές και ξένες υπηρεσίες να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από το φερόμενο σχέδιο και ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της εντολής που αναρτήθηκε στο Signal.

Με πληροφορίες από liverpoolecho.co.uk