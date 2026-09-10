Αυτός είναι ο νέος Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ

Το βιογραφικό του:

Ο Χάρης Πολυκάρπου είναι 42 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και έχει καταγωγή από τον Γερόλακκο. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Νικολάου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με Μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Είναι οικονομολόγος και είναι ο Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Στο παρελθόν εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης, με ευθύνη παρακολούθησης των θεμάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, της εργασίας και της εσωτερικής αγοράς.

Από το 2016 είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, από το 2021 μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και από το 2025 μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.