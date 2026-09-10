Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαKοινοτάρχης Δένειας: Ο Ντιάν διαβεβαίωσε πως θα προσπαθήσουν για πιο αισθητή παρουσία στη νεκρή ζώνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kοινοτάρχης Δένειας: Ο Ντιάν διαβεβαίωσε πως θα προσπαθήσουν για πιο αισθητή παρουσία στη νεκρή ζώνη

 10.09.2026 - 15:26
Kοινοτάρχης Δένειας: Ο Ντιάν διαβεβαίωσε πως θα προσπαθήσουν για πιο αισθητή παρουσία στη νεκρή ζώνη

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στη νεκρή ζώνη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κοινοτάρχης Δένειας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, αναφορικά με τη συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί και γεωργοί της Δένειας την Τετάρτη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, για θέματα ασφάλειας στη νεκρή ζώνη.

«Η συνάντηση ήταν δική μας πρωτοβουλία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «ο κ. Ντιάν ζήτησε να έλθει στο Κοινοτικό Συμβούλιο Δένειας, να συζητήσει μαζί μας, να ακούσει τις ανησυχίες των γεωργών και τις δικές μας». 

Οπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, ο κ. Ντιάν και οι περίπου 15 αξιωματούχοι της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που τον συνόδευαν είπαν ότι «δεν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω» και ότι «δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία».

Ο κοινοτάρχης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο ίδιος και οι γεωργοί της Δένειας ζήτησαν από τον κ. Ντιάν να είναι πιο αισθητή η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην περιοχή, ούτως ώστε να μειωθούν οι παραβιάσεις εκ μέρους της τουρκικής πλευράς όσο πιο πολύ γίνεται.

Αυτό, όπως εξήγησε, μπορεί να γίνει αν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αυξήσει τις περιπολίες της, επεμβαίνει στα περιστατικά που συμβαίνουν στη νεκρή ζώνη και δεν παραμένει παρατηρητής, για να μπορεί να επιβληθεί και στην τουρκική πλευρά.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι ο κ. Ντιάν έδειξε κατανόηση στα θέματα που ηγέρθησαν, τονίζοντας ότι «πρέπει να βρεθεί μία λύση, σε κάποια φάση θα έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα».

Σε ερώτηση αν οι παραβιάσεις των Τούρκων στην περιοχή έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, απάντησε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και «συνεχείς σε συγκεκριμένα σημεία», σημειώνοντας ότι ο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι ήδη ενήμερος γι’ αυτά τα σημεία.

Καταληκτικά, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι ο Χασίμ Ντιάν είπε πως χρειάζεται πίστωση χρόνου και πως θα προσπαθήσει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα υποστελέχωσης.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες είναι οι παρενέργειες
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 85χρονος - Τον χτύπησε όχημα που έκανε όπισθεν
Στεγαστική «ανάσα»: Οικόπεδα στο 25% της αξίας τους και έξτρα όροφος - Όσα προνοούν τα νέα σχέδια
«Ανάσα» στους καταναλωτές - Ανακοίνωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ
«Άλλο είναι να σκοτώνεσαι για την πατρίδα κι άλλο να σε σκοτώνει η πατρίδα» – Οι άνθρωποι του Μαρί αποχαιρετούν μέσω του ThemaOnline την Πόπη Χριστοφόρου
VIDEO: Την έδειξε η κάμερα για 4 δευτερόλεπτα και το κινητό της πήρε φωτιά- «Χρεοκόπησέ με»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στην Πάφο: Όχημα βγήκε από τον δρόμο, έριξε πάσσαλο της ΑΗΚ και κατέληξε σε χαντάκι

 10.09.2026 - 15:24
Επόμενο άρθρο

Στους ΕΟΑ η εποπτεία κοινόκτητων οικοδομών - Τι συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών

 10.09.2026 - 15:29
«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της χώρας κ. Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

«Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ» – Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ

  •  10.09.2026 - 13:06
Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη - Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια

Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη - Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια

  •  10.09.2026 - 14:16
Υπ.Δικαιοσύνης: Σε τροχιά υλοποίησης το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Βασιλικό

Υπ.Δικαιοσύνης: Σε τροχιά υλοποίησης το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Βασιλικό

  •  10.09.2026 - 13:31
«Συμβόλαιο θανάτου» στην Κύπρο: Οι δίδυμοι από το Λίβερπουλ που φέρονται να ήταν οι στόχοι

«Συμβόλαιο θανάτου» στην Κύπρο: Οι δίδυμοι από το Λίβερπουλ που φέρονται να ήταν οι στόχοι

  •  10.09.2026 - 12:20
Καταγγελίες στη Βουλή για «μεγάλο σκάνδαλο» εκατομμυρίων με απλήρωτα τέλη σε Χώρους Ελλιμενισμού

Καταγγελίες στη Βουλή για «μεγάλο σκάνδαλο» εκατομμυρίων με απλήρωτα τέλη σε Χώρους Ελλιμενισμού

  •  10.09.2026 - 13:30
VIDEO: Ανδρούλλα Βασιλείου: «Είναι τιμητικό για ένα κράτος μια Πρώτη Κυρία να κάνει γύρους για να βρει πάρκινγκ; - Είναι θέμα πρεστίζ»

VIDEO: Ανδρούλλα Βασιλείου: «Είναι τιμητικό για ένα κράτος μια Πρώτη Κυρία να κάνει γύρους για να βρει πάρκινγκ; - Είναι θέμα πρεστίζ»

  •  10.09.2026 - 14:07
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ιατρικά λάθη που «σκότωσαν» θρύλους – Από τον Μάικλ Τζάκσον, στον Έλβις, τον Prince και τον Στιβ Μακ Κουίν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα ιατρικά λάθη που «σκότωσαν» θρύλους – Από τον Μάικλ Τζάκσον, στον Έλβις, τον Prince και τον Στιβ Μακ Κουίν

  •  10.09.2026 - 12:04
VIDEO: Ραγίζει καρδιές το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Συγκλονίζουν οι εικόνες από την κηδεία της

VIDEO: Ραγίζει καρδιές το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Συγκλονίζουν οι εικόνες από την κηδεία της

  •  10.09.2026 - 13:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα