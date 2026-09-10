Kοινοτάρχης Δένειας: Ο Ντιάν διαβεβαίωσε πως θα προσπαθήσουν για πιο αισθητή παρουσία στη νεκρή ζώνη

«Η συνάντηση ήταν δική μας πρωτοβουλία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «ο κ. Ντιάν ζήτησε να έλθει στο Κοινοτικό Συμβούλιο Δένειας, να συζητήσει μαζί μας, να ακούσει τις ανησυχίες των γεωργών και τις δικές μας».

Οπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, ο κ. Ντιάν και οι περίπου 15 αξιωματούχοι της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που τον συνόδευαν είπαν ότι «δεν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω» και ότι «δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία».

Ο κοινοτάρχης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο ίδιος και οι γεωργοί της Δένειας ζήτησαν από τον κ. Ντιάν να είναι πιο αισθητή η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην περιοχή, ούτως ώστε να μειωθούν οι παραβιάσεις εκ μέρους της τουρκικής πλευράς όσο πιο πολύ γίνεται.

Αυτό, όπως εξήγησε, μπορεί να γίνει αν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αυξήσει τις περιπολίες της, επεμβαίνει στα περιστατικά που συμβαίνουν στη νεκρή ζώνη και δεν παραμένει παρατηρητής, για να μπορεί να επιβληθεί και στην τουρκική πλευρά.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι ο κ. Ντιάν έδειξε κατανόηση στα θέματα που ηγέρθησαν, τονίζοντας ότι «πρέπει να βρεθεί μία λύση, σε κάποια φάση θα έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα».

Σε ερώτηση αν οι παραβιάσεις των Τούρκων στην περιοχή έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, απάντησε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και «συνεχείς σε συγκεκριμένα σημεία», σημειώνοντας ότι ο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι ήδη ενήμερος γι’ αυτά τα σημεία.

Καταληκτικά, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι ο Χασίμ Ντιάν είπε πως χρειάζεται πίστωση χρόνου και πως θα προσπαθήσει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα υποστελέχωσης.