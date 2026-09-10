Νεφρολογική Εταιρεία: Ασφαλής η πλασμαφαίρεση όταν εφαρμόζεται με τις σωστές ενδείξεις

Τονίζει, παράλληλα, ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε κατάλληλα αδειοδοτημένα νοσηλευτικά ιδρύματα ή εξειδικευμένες νεφρολογικές μονάδες, από εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με πιστοποιημένο εξοπλισμό και υπό συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Σε ανακοίνωσή της, η Εταιρεία αναφέρει ότι η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ιατρικές ενδείξεις, μεταξύ άλλων σε ορισμένα αυτοάνοσα, νευρολογικά, αιματολογικά και νεφρολογικά νοσήματα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η απόφαση για την εφαρμογή της λαμβάνεται από τον θεράποντα ιατρό ή την αρμόδια ιατρική ομάδα.

Όπως αναφέρει, πριν την εφαρμογή της θεραπείας αξιολογούνται συνολικά η κατάσταση του ασθενούς, η διάγνωση, η βαρύτητα της νόσου, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους.

Εξηγεί ότι κατά τη διαδικασία το αίμα του ασθενούς διέρχεται από ειδικό μηχάνημα, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας απομακρύνεται το πλάσμα, δηλαδή το υγρό μέρος του αίματος, το οποίο σε ορισμένες παθήσεις μπορεί να περιέχει παθολογικά αντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες επιβλαβείς ουσίες και αντικαθίσταται με κατάλληλα υγρά υποκατάστασης, ανάλογα με τις ιατρικές ανάγκες κάθε περίπτωσης. Τα κύτταρα του αίματος, προσθέτει, επιστρέφουν στον οργανισμό.

Η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η χρήση της πλασμαφαίρεσης χωρίς σαφή ιατρική ένδειξη δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά και ενδέχεται να εκθέσει το άτομο σε αχρείαστους κινδύνους.

Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών, σημειώνει, περιλαμβάνονται διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, αλλεργικές αντιδράσεις, αιμορραγία, λοιμώξεις, καθώς και διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της πήξης.

«Όταν εφαρμόζεται με τις σωστές ενδείξεις και υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας, αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή», αναφέρει η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες σοβαρές παθήσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και να αποδειχθεί ακόμη και σωτήρια.